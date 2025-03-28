Самыми популярными умными технологиями среди россиян стали Smart TV и часы

Более половины россиян заявили, что используют «умные» технологии чаще в образовательных и информационных целях. Самыми популярными названы Smart TV, умные часы и колонки, сообщает РБК со ссылкой на данные «Нетология».

54% опрошенных россиян заявили, что используют «умные» технологии в образовательных целях: для поиска ответов на вопросы, прослушивания лекций и подкастов. Еще 50% ответили, что такие технологии помогают им удовлетворять информационные цели, например, узнать погоду и слушать новости.

48% россиян чаще используют «умные» технологии для развлекательных целей (послушать музыку или поиграть), а также для технических целей (поставить напоминание, установить таймер, вызвать такси).

Наиболее распространенной стала технология Smart TV, которую используют 45% респондентов. Второе место разделили «умные» колонки и «умные» часы — они есть у 41% опрошенных. Еще 39% респондентов ответили, что часто используют голосовых помощников на смартфоне.

Среди технологий «умного» дома больше всего распространены «умное» освещение (13%) и «умный» климат-контроль (6%).

Четверть участников опроса заявили, что не пользуются «умными» технологиями. В частности, 2% считают такие гаджеты раздражающими и бесполезными.

Ранее сообщалось, что 66% россиян никогда не слышали о технологии «умный город». Только треть москвичей и петербуржцев считают, что живут в умном городе. 33% россиян сообщили, что в той или иной степени знакомы с понятием «умный город», из них 2% хорошо разбираются в теме.