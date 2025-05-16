РОМИР представил анализ российского ретейла

Исследовательская компания РОМИР представила свежий обзор российского ретейл-рынка, в котором выделены ключевые игроки и потребительские ориентиры в офлайн- и онлайн-сегментах. Среди сетей традиционного формата уверенное лидерство сохраняет «Пятёрочка» — бренд показывает максимальные показатели узнаваемости и доверия со стороны покупателей, что укрепляет его позиции на рынке. Вторую и третью строчки занимают «Магнит» и FixPrice — их стабильное присутствие в повседневных маршрутах потребителей подтверждает устойчивое положение в розничной структуре. Также в топ-5 вошли сети «Красное&Белое» и «Лента», которые продолжают пользоваться высоким уровнем популярности среди россиян.

Анализ ценностных ассоциаций показывает, что для большинства офлайн-ретейлеров характерно проецирование таких важных для потребителя ориентиров, как экономия и бережливость, семья и простота. Эти ценности формируют образ доступных, удобных и ориентированных на семейные нужды магазинов. Примечательно, что топ-3 игрока — «Пятёрочка», «Магнит» и FixPrice — транслируют именно этот схожий набор ценностей, что может указывать на общие ожидания целевой аудитории в данном сегменте.

В онлайн-сегменте розничной торговли лидерство по показателям узнаваемости и потребительского доверия удерживает маркетплейс Ozon, успешно формируя лояльную аудиторию среди цифровых покупателей. На втором месте располагается Wildberries — еще один важный игрок на рынке электронной коммерции, закрепившийся в повседневных покупательских практиках россиян.

Примечательно, что ценностные ориентиры потребителей в онлайне имеют свою специфику. Хотя семейные ценности сохраняют актуальность, особое значение в цифровой среде приобретает самостоятельность — характеристика, подчеркивающая свободу выбора и автономность, которые предоставляют маркетплейсы.

Анализ топ-3 онлайн-игроков выявляет существенные различия в транслируемых ценностях, что свидетельствует о разных стратегиях позиционирования. «Пятёрочка», даже в своем онлайн-проявлении (речь об их сервисе доставки), сохраняет верность офлайн-ценностям: семья, простота, экономия и бережливость.

Wildberries строит свой образ на самостоятельности, привлекательности, экономии и бережливости, апеллируя к другим аспектам потребительских мотиваций. Ozon, со своей стороны, выстраивает коммуникацию вокруг ценности надежности — ключевого фактора в сфере e-commerce, где потребители особенно чувствительны к вопросам сроков доставки, качеству продукции и безопасности онлайн-платежей.

Важным объединяющим фактором для значительной части игроков обеих категорий (более половины) выступает ценность надежности. Это подчеркивает фундаментальную потребность потребителей в уверенности и предсказуемости при взаимодействии с ретейлерами, независимо от формата покупки.