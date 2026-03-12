Женщины всё активнее осваивают рынок франчайзинга в России

В 2025 году женщины составили 50,8% пользователей, изучавших предложения франшиз, тогда как в 2022 году их доля была на уровне 42%. Совместное исследование аналитиков «Синергия Франчайзинг» и каталога франшиз Franshiza-info выявило изменение структуры инвесторов на российском рынке франчайзинга. Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

Опрос представителей франчайзинговых компаний показал, что в 34% сетей женщины-франчайзи составляют более 75% партнеров. В образовательных сетях доля женщин-партнеров достигает около 70%, что подтверждает рост женского предпринимательства в сегменте франчайзинга.

Методология исследования Исследование подготовлено «Синергия Франчайзинг» совместно с каталогом франшиз Franshiza-info. Анализ основан на трех источниках данных: внутренней аналитике платформы Franshiza-info за 2022−2025 годы (структура аудитории, поведение пользователей и интерес к категориям франшиз); внутренних данных «Синергия Франчайзинг», включая статистику партнеров сетей «Академия хореографии Синергия» и «Школа музыки Синергия»; а также опросе 82 владельцев и представителей франчайзинговых сетей — партнеров каталога Franshiza-info и участников профессионального сообщества «Франчайзинг по-русски».

По данным аналитики каталога Franshiza-info, к традиционно «женским» направлениям франчайзинга относятся детское образование, красота и здоровье, а также сервисные услуги для населения. Эти направления стабильно демонстрируют долю женщин выше среднего по рынку.

При этом интерес женщин постепенно распространяется на более сложные сферы — включая технологические проекты и сервисный бизнес.

Результаты опроса 82 франчайзинговых сетей показывают управленческие особенности женщин-предпринимателей: 51% респондентов отметили высокую операционную вовлеченность, 49% — более высокий уровень клиентского сервиса, а 43% — меньшую текучесть персонала.

Женщины активно рассматривают франчайзинг как способ перехода в предпринимательство. Ключевым мотивом становится самореализация — этот фактор отметили около 63% респондентов. Вторым стимулом является переход из найма в собственный бизнес, который назвали примерно 45% участников исследования. Еще около 43% респондентов отмечают стремление женщин создать семейный бизнес, а примерно 40% связывают решение о покупке франшизы с желанием получить финансовую независимость.

С финансовой точки зрения различия между управлением мужчинами и женщинами невелики: в 63% случаев прибыль сопоставима, а в 11% случаев женщины демонстрируют более высокую доходность. Наибольший экономический эффект женский стиль управления проявляет в IT-проектах, услугах для бизнеса и розничной торговле. В этих нишах представительницы прекрасного пола показывают более высокую прибыль, чем мужчины примерно в 15% случаев.

По данным «Синергия Франчайзинг», структура вложений при запуске франчайзингового бизнеса заметно отличается у мужчин и женщин. Вторые чаще используют семейные источники финансирования. В среднем 40−50% инвестиций формируется за счет средств семьи или партнера, еще 20−30% приходится на личные сбережения. На кредиты и займы приходится около 10−15%, а еще 10−15% инвестиций формируются за счет продажи активов.

Структура финансирования у мужчин выглядит иначе. Значительная часть инвестиций — 30−40% — поступает из существующего бизнеса, который предприниматель развивает параллельно. Личные или семейные накопления составляют около 25−30%, кредиты — 15−20%, а доля средств от продажи активов, как правило, не превышает 5−10%.

Женщины активно представлены не только среди франчайзи, но и в управлении сетями, чаще занимая позиции в маркетинге, HR и финансах. В компаниях с преобладанием женщин-маркетологов и менеджеров мотивы будущих франчайзи смещаются в сторону самореализации, в отличие от компаний с преимущественно мужским управлением, где важнее готовая бизнес-модель.