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13.04.2022 в 05:40

Родители пожаловались на опасный для детской психики контент на YouTube

Институт уполномоченных по правам ребенка призвал площадку к соблюдению законодательства

К уполномоченным по правам ребенка начали поступать обращения, в которых сообщается, что на YouTube после детского контента запускаются ролики, содержащие информацию, способную нанести вред неокрепшей психике ребенка. В связи с этим уполномоченные призвали видеосервис соблюдать российское законодательство и права детей.

По словам уполномоченных, родители доверяют YouTube, когда включают детям мультики или детские передачи, рассчитывая на познавательный и интересный контент. Однако зачастую после просмотра таких передач запускаются ролики, пытающиеся «манипулировать сознанием». Уполномоченные отметили, что считают такое поведение площадки недопустимым.

Из сообщения Института Уполномоченных по правам ребенка:

Попытки манипулировать сознанием самых маленьких наших граждан недопустимы. Институт Уполномоченных по правам детей выступает против действий, которые идут вразрез с принципами уважительного отношения к личности ребенка, к его правам и интересам. Призываем руководство видеохостинга YouTube к неукоснительному соблюдению действующего законодательства нашего государства и соблюдению прав наших детей.

Это не первая жалоба на видеохостинг с начала спецоперации на Украине, когда YouTube начал активно блокировать размещенные на платформе каналы российских СМИ, общественных деятелей и просветительских проектов. По словам замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, у Роскомнадзора есть все юридические основания для ограничения доступа к платформе, если она продолжит участвовать в информационной войне.

Специалисты рекомендуют компенсировать риски возможной блокировки видеохостинга и переходить на « VK Видео», Яндекс.Дзен, Rutube или Twitch. Ранее «ВКонтакте» запустила сервис VK Video Transfer — он позволяет автоматически перенести контент с видеохостинга YouTube в аккаунт российской соцсети. Таким образом платформа предлагает пользователям сохранить свой контент и обезопасить канал в случае возможных блокировок.

YouTube детская психика
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