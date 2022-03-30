Есть ли замена YouTube в России?

YouTube отключил монетизацию для российских пользователей. На фоне блокировки зарубежных ресурсов авторы и лидеры мнений опасаются, что доступ к популярному видеохостингу ограничат. По мнению специалистов, полноценной замены YouTube в России нет. Среди недостатков отечественных площадок называют низкий уровень технической подготовленности, отсутствие удобных форм обратной связи с пользователем, проблемы с поиском видео и другие аспекты. Однако специалисты все же рекомендуют компенсировать риски возможной блокировки видеохостинга и переходить на « VK Видео», Яндекс.Дзен, Rutube или Twitch.

«VK Видео»

Форматы

Инфлюенсер может общаться с аудиторией через «Истории», публиковать классические посты на своей личной или публичной странице, снимать короткие вертикальные ролики в «Клипах» или выкладывать длинные горизонтальные в «VK Видео».

Аудитория

Ежемесячная аудитория ВКонтакте по итогам прошлого года составила 72,5 млн пользователей.

Эксперты считают, что площадку стоит рассматривать в качестве альтернативы YouTube из-за её популярности. В марте «ВКонтакте» дневная аудитория соцсети в России выросла на 8,7% — на 4 млн. По словам представителей платформы, в разы увеличивается и количество ежедневно публикуемых видеороликов. За последний месяц их число выросло на 15,5%. В марте социальная сеть достигла рекордных отметок в 1,75 млрд просмотров видео и 715 млн просмотров клипов в сутки.

Однако директор по работе с цифровыми СМИ Arena (входит в группу АДВ ) Андрей Семёнов отмечает, что «резкие всплески активности и рост перетекающей аудитории с привычных нам площадок не говорит о том, что это устоявшийся тренд». Он подчёркивает, что прошло не так много времени, чтобы делать выводы, но призывает тестировать и проверять гипотезы, менять форматы и подход работы со своей целевой аудиторией.

SMM-директор Fistashki Creative Digirati Дарья Толмачёва-Соболевская отметила, что аудитория «ВКонтакте» — пользователи в возрасте 25−34 лет. По её словам, в нынешних реалиях сложно обозначить их благосостояние.

Особенности платформы

Ведущая шоу «ДаДа — НетНет» Наталия Гасанханова, которая перенесла контент из YouTube во «ВКонтакте» сказала, что миграция проходит болезненно. На российской площадке блогер столкнулась с хейтом, с которым не встречалась на YouTube.

Настороженность авторов вызывает и перегруженность платформы. Видеоблогер, руководитель лейбла LИGА Дмитрий Масленников сказал, что для удобства пользователей есть смысл разбить площадку на сегменты, отделив социальную сеть от других сервисов, таких как «VK Видео» и «VK Музыка». Он также отметил, что поиск по видео «ВКонтакте» не всегда выдаёт релевантный контент.

В пресс-службе SOCIALIST отметили, что «ВКонтакте», как и «Одноклассники», располагают расширенными настройками таргетированной рекламы, похожими на инструментарий запрещённой в России соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена). По мнению экспертов, «ВКонтакте» — топовый универсальный игрок. У соцсети много фич, уникальных функций, наличие своей экосистемы и мессенджера, мощная поддержка креаторов и большие возможности для промо. В числе недостатков платформы в Socialist называют привязку к госорганам и восприятие платформы как устаревшей, несовременной.

Как монетизировать

«ВКонтакте» предоставляет разные форматы заработка на платформе: монетизация видео, партнёрская программа, VK Donat, гранты VK Talents, монетизация в VK Mini Apps и другие.

Кроме того, «ВКонтакте» запустила программу поддержки авторов: блогеры получат 100% дохода от инструментов монетизации. Программа будет действовать до 10 апреля. За этот период авторы смогут заработать около 600 млн рублей с помощью инструментов монетизации соцсети: партнёрской программы, маркет-платформы, монетизации видео и VK Donut.

«Яндекс Дзен»

Форматы

На медиаплатформе есть два формата видео: горизонтальное видео длительностью до трёх часов и вертикальные клипы — до двух минут.



Аудитория

Месячная аудитория «Яндекс Дзен» в феврале этого года — более 52 млн пользователей.

По информации пресс-службы платформы, пользователи «Яндекс Дзен» разделены на несколько приблизительно разных сегментов по возрастной категории. Четверть аудитории — посетители платформы в возрасте от 25 до 34 лет. Сегменты пользователей в возрасте 35−44 года, 45−54 года и старше 55 лет занимают по пятой доле от общего объёма. Остальные пользователи — младше 18 лет.

Особенности платформы

Толмачёва-Соболевская отметила, что раздел видео на «Яндекс Дзен» напоминает новостную ленту. «На площадке есть возможность ставить лайки и дизлайки, писать комментарии, а также делиться в других сервисах определённым видео», — сказала эксперт.

Система обратной связи с подписчиками — в числе преимуществ платформы. Однако «Яндекс Дзен», не специализируется только на видеоконтенте, на площадке публикуют статьи и фото. Именно они, а не видео, выводятся на первый план при посещении платформы, поэтому блогеры предлагают изменить интерфейс, чтобы раздел видео был заметнее для новых пользователей.

По мнению экспертов Socialist «Яндекс Дзен» — неплохой инструмент со статьями и видео, аналогичными формату TikTok. При этом специалисты отмечают нюансы — контент виден только подписчикам, раздел вертикальных роликов не проработан, а развитие без промо затруднено.

Как монетизировать

В «Дзене» есть несколько способов заработка — для физических и юридических лиц, самозанятых, индивидуальных предпринимателей. Можно зарабатывать на нативной рекламе — блогер получает доход от прямого сотрудничества с рекламодателем. Подключив монетизацию, блогер сможет получать вознаграждение за подписчиков и участвовать в программах по развитию новых форматов.

Rutube

Форматы

На Rutube можно загрузить видео длительностью не более пяти часов или провести прямую трансляцию. Платформа рекомендует избегать вертикальных видео.

Аудитория

В июне 2021 года месячная аудитория Rutube превысила 19 млн пользователей.

По словам представителей компании, в феврале нагрузка на платформу увеличилась в разы. С 28 февраля по 6 марта число новых регистраций увеличилось в 5,5 раз, а количество загруженного контента — в 2,8 раз. На следующей неделе эти показатели выросли по сравнению с результатом предыдущей еще в 5 и 4,7 раз, соответственно.

Аудитория Rutube — это все возрастные категории от 14 до 60 лет, мужчины и женщины примерно 50/50. Наибольшая часть и самая активная аудитория 25−34 и 35−45 лет.



Особенности платформы

Интерфейс Rutube на первый взгляд напоминает YouTube. Однако в числе недостатков отечественной платформы эксперты называют технологическую неподготовленность. Блогер Дмитрий Масленников рассказал, что видео, загруженное на платформу, обрабатывалось трое суток. По его словам, на YouTube аналогичный процесс занимает около четверти часа.

Эксперты Rutube пояснили, что технические сложности вызваны резким наплывом пользователей и контента. Перед платформой встала задача в считанные недели провести модернизацию, которую изначально планировалось завершить к осени этого года. В связи с наплывом пользователей и принятием закона об ответственности за распространение фейков модерация стала занимать больше времени. Rutube предоставил верифицированным пользователям функцию автомодерации, чтобы ускорить загрузку роликов.

По словам представителя компании, весной 2021 года компания приняла стратегию, в соответствии с которой постепенно увеличивала мощности и модернизировала ИТ-инфраструктуру.

В числе недостатков платформы блогеры называют и неразвитую систему обратной связи с подписчиками. Не отображается счётчик просмотров, нельзя оставить лайки и комментарии. В связи с этим рекламодатели не получают информацию о вовлечённости аудитории, на основании которой принимают решение о заказе рекламной интеграции у блогера. Директор по диджитал-стратегии emg Кирилл Кадывкин отметил в числе недоработок то, что в Rutube пока нет рекламного кабинета.

Креативный продюсер маркетинга Rutube Иван Лыкасов сказал, что отсутствие системы лайков и комментариев связано с внутренней политикой платформы, которую планировалось сделать социальным лифтом для начинающих блогеров. Он пояснил, что небольшое число просмотров может демотивировать автора. Лыкасов сказал, что в дальнейшем на платформе появится функционал для обратной связи с подписчиками и другие нововведения.

Кроме того, Rutube может выступить продюсером блогера. Платформа проводит питчинги, принять участие в которых может любой блогер.

Андрей Семёнов уверен, что Rutube переживает второе рождение, и если заблокируют YouTube, то он окажется единственной альтернативой сервису в России.

Как монетизировать

Площадка запустила акцию: в первые 40 дней после регистрации на Rutube блогер получает 100% дохода. Далее доход от рекламы будет распределяться между платформой и блогерами в соотношении 50/50. При этом не исключено, что акция в поддержку отечественных блогеров может быть продлена.

Деньги начнут начисляться сразу, но доступ к ним откроется, когда контент на канале пользователя в совокупности наберет 5000 просмотров. Чтобы вывести деньги, нужно подать заявку на монетизацию в личном кабинете. Минимальная сумма вывода денег со счета — 3000 рублей.

Twitch

Форматы

Twitch — стриминговый сервис, предназначенный для проведения прямых трансляций. Он популярен среди геймеров. На площадке есть и другие блогеры. Записи трансляций сохраняются на платформе, их можно пересмотреть.

Аудитория

По данным Similarweb, сумма всех визитов Twitch за последний месяц достигла 1,2 млрд.



По словам руководителя креативной группы команды AlphaChad, Goose Gaming Евгения Павловского, средний возраст, да и другие социо-демографические характеристики, сложно выделить — всё зависит от сегмента, категории и каждого отдельного инфлюенсера. Крупнейшие сегменты, выделяемые исследованиями — 16−24 года и 25−34 года.

«По платежеспособности информация гораздо более явная и легко объясняемая — 81% аудитории тратит деньги на внутриигровые покупки, а 37% регулярно донатят стримерам со средним чеком в 333 руб. Геймеры — самый диджитально развитый пласт аудитории, поэтому и отношение к цифровым покупкам у них гораздо более открытое, чем у кого-либо», — отмечает эксперт.

Особенности платформы

По мнению Павловского, на платформе нет открытого рекламного кабинета с чётким таргетом, однако детальный портрет аудитории можно получить у инфлюенсера. «В игру вступают инфлюенс-агентства, которые могут эту информацию собрать, обработать и предоставить рекламодателю», — сказал эксперт. Он отметил, что подобные сковывающие рамки породили множество разработок для рекламодателей — «от рекламных CPA-платформ до автоматизированных опросов».

На Twitch не реализована система лайков, шеров, а комментирование организовано в отдельном чате. Павловский сказал, что при этом на площадке есть «широчайший инструментарий для брендов — от классического брендинга прямой трансляции и до прямого влияния бренда на игру стримера в лайве».

Руководитель Ultimate Digital Артем Коротеев пояснил, что на Twitch, несмотря на программы компаньонов, партнёров и рекомендаций, начинающему стримеру не всегда легко пробиться в топ. «Нужно проделать большой объем работы, и даже это не будет гарантией его успеха: должны совпасть несколько факторов, от него не зависящих. Например, определенные форматы контента нерелевантны площадке, и даже если автор такого контента делает хорошую работу, это не будет гарантировать стабильный онлайн и, как следствие, доход», — пояснил эксперт.

Twitch — одна из самых нетоксичных платформ, благодаря строгим правилам и быстрой реакции на их нарушения. Коротеев рассказал, что на платформе запрещены любые виды дискриминации, оскорблений, враждебности. Стример может дополнительно настроить список запрещенных слов, которые будут автоматически удаляться системой из чата трансляции. Помимо этого, у подавляющего числа стримеров есть модераторы, которые следят за соблюдением правил площадки во время трансляций. Эксперт отметил, что у такой политики правил есть и обратная сторона: «Часто стримеры попадают под банхаммер, и не всегда наказание оказывается справедливым. Кроме того, часто актуальной оказывается проблема непрозрачности причин для таких банов», — сказал эксперт.

Как монетизировать

Стример получает до 70% от стоимости месячной платной подписки на его канал. Оформив подписку, зритель получает привилегии, которые устанавливаются стримером в частном порядке. Он может запускать на своем канале рекламные ролики, а доход от них зависит от количества просмотров, при этом может настраивать частоту показа роликов на свое усмотрение, в том числе, полностью отключить рекламу. Стример может подключать сторонние сервисы поддержки стримеров, через которые пользователи могут отправлять донаты, договариваться о рекламе с брендами. Главное, чтобы продукт или компания соответствовали правилам площадки.

На платформе существует внутренняя валюта — Bits. За каждое использование этой валюты на канале стример также получает вознаграждение.



Временно заблокированы выплаты на карты российских банков, которые попали под санкции, поэтому стримерам нужно выбрать другие способы вывода средств.