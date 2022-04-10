VK запустила сервис по переносу контента из YouTube

«ВКонтакте» запустила сервис VK Video Transfer — он позволяет автоматически перенести контент с видеохостинга YouTube в аккаунт российской соцсети. Таким образом платформа предлагает пользователям «сохранить свой контент и обезопасить канал от возможных блокировок». Разработчиком фичи стала команда Juice Development.

Для переноса контента пользователям VK Video Transfer нужно вставить ссылку на канал на YouTube, ввести специальный код в настройках канала в сервисе и выбрать ролики для переноса.

9 апреля Google заблокировал YouTube-канал Госдумы «Дума-ТВ» — директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что этими действиями YouTube подписал себе приговор.