«Ригла» купила калининградскую сеть аптек «Новая аптека»

ООО «Ригла» (входит в «Протек») и АО «Протек» стали владельцами ООО «Линц», управляющего калининградской сетью аптек «Новая аптека». Об этом сообщают «Ведомости».

Приобретены 55 аптек. Все они будут ребрендированы в основной формат «Риглы» — «Здравсити аптека». Интерес к рынку Калининградской области в компании объяснили задачами роста пользовательской базы «Риглы», а также повышением доступности фармтоваров.

Таким образом, общее количество аптек «Риглы» приблизилось к 6 тыс. «Ригла» — крупнейшая аптечная сеть по итогам 2024 года по версии DSM Group. Выручка сети в прошлом году выросла на 26% до 194,5 млрд руб. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк оценивает стоимость «Новой аптеки» в 192,5 млн руб.

Это не первая сделка «Риглы» за последнее время. В августе 2024 года сеть купила 375 аптек под брендами Farmani и «Аптечество» в Нижегородской области. В декабре того же года закрыта сделка по покупке «Риглой» крупной хабаровской объединенной сети «Новая аптека» и «Аптека Миницен».

«Протек» занимает 28 место в рейтинге крупнейших рекламодателей по версии Sostav. Компания потратила на рекламу в 2024 году более 3 млрд руб.