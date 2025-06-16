Ретейлеры заметили замедление роста

Темп роста выручки десяти крупнейших FMCG-сетей сократился на 6,8 п.п. за год, до 16,8%. Тенденция прослеживается не только в ронице, но и в онлайн-сегменте, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Infoline.

Совокупная выручка десяти крупнейших FMCG-сетей в первом квартале 2025 года составила 2,91 трлн руб. Рост рынка замедлился. Согласно данным Ntech, натуральные продажи в первом квартале этого года выросли на 2,1% против 6,8% годом ранее.

Самый заметный темп роста выручки среди крупнейших сетей в первом квартале показала «Лента». Оборот сети увеличился на 23,2%, до 248,8 млрд руб. Год к году темп роста бизнеса сократился в 2,7 раза.

Бизнес «Вкусвилла» в первом квартале вырос на 18,5%, до 91,37 млрд руб. За год темп роста сократился в 1,9 раза. Оборот «Светофор» в первом квартале сократился на 4% год к году, до 96,19 млрд руб. Выручка Auchan в первом квартале сократилась на 1,7% год к году, до 65,61 млрд руб.

Единственным крупнейшим игроком, добившимся ускорения темпов роста бизнеса в первом квартале, стала Mercury Retail Group. Совокупный оборот ее сетей «Красное & Белое» и «Бристоль» увеличился год к году на 23,1%, до 365 млрд руб.

Замедление роста розничного рынка сказывается и на онлайн-сегменте. Так, темп роста выручки «Самоката» за год сократился в 9,7 раза. «Самокат» в этом году уступил лидерство X5 Digital, выручка которого достигла 78,5 млрд руб., прибавив 55,6%. В пресс-службе «Самоката» пояснили, что компания фокусируется на расширении ассортимента, в том числе за счет непродовольственных товаров и собственных марок.

Эксперты отмечают, что тенденция снижения роста продиктована замедлением всего розничного товарооборота, в том числе трат на продукты. Потребители все чаще переходят к сберегательной модели, а конкуренция за них между сетями растет.

Ранее сообщалось, что в России растет спрос на жесткие дискаунтеры. Покупатели заходят в такие магазины в среднем до пяти раз в месяц. Крупные ретейлеры, включая X5 Group, «Магнит» и «Ленту», запускают собственные сети в формате жестких дискаунтеров.