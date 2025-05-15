Россияне заходят в дискаунтеры пять раз в месяц

В России растет спрос на жесткие дискаунтеры. Покупатели заходят в такие магазины в среднем до пяти раз в месяц. Самая крупная группа покупателей — семьи с доходом 90−150 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Nielsen.

Формат дискаунтеров активно развивается. Крупные ретейлеры, включая X5 Group, «Магнит» и «Ленту» запускают собственные сети в формате жестких дискаунтеров. В прошлом году их доля превысила 5% от всего объема продаж продуктов.

Маржинальность у дискаунтеров меньше, однако выручка растет. Так, в прошлом году доля выручки, которую приносит дискаунтер «Чижик», выросла почти вдвое, до 7%, оборот сети также удвоился почти до 250 млрд руб.

Бизнес дискаунтеров традиционно строится на модели EDLP — «каждый день низкие цены». Такой подход предполагает высокую долю собственных торговых марок, в некоторых сетях она превышает 60%. В среднем в каждой категории товара присутствует одна товарная позиция, именно в этой категории получается продаж раз в 15 больше, чем, например, в ином супермаркете.

Эксперты отмечают, что стереотип о дискаунтерах как о магазинах «для бедных» устаревает и из депрессивных магазинов, которыми раньше были дискаунтеры, они превратились в востребованный формат.

Ранее российские контролирующие органы ополчились на сеть дискаунтеров «Светофор». Специалисты «Центра развития перспективных технологий» выявили рекордные 34 млн нарушений в сети за последние два года. Россельхознадзор заявил, что ретейлер массово реализует фальсифицированную продукцию, а Роспотребнадзор в результате проверок изъял более 5,7 тыс. партий небезопасной продукции.