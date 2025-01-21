Рекламный рынок приблизился к 1 трлн рублей

Российский рекламный рынок в 2024 году вырос примерно до 899 млрд — 1 трлн руб. Таким образом, рост составил 19−27%, подсчитали участники рынка. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные OMD OM Group , Okkam , «Родная речь», SkyAlliance и NMi Group .

В АДВ и MEDIA DIRECTION GROUP полагают, что рост составил 27−29%. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), за три квартала 2024 года рынок увеличился на 25% к тому же периоду 2023 г. до 630 млрд руб. Итоги года АКАР еще не представила.

Динамика роста рынка, согласно оценкам рекламных групп, оказалась чуть ниже, чем годом ранее. В 2023 году, по данным АКАР, объем рекламы в медиа увеличился на 30% к 2022 году и стал рекордным за всю историю.

Согласно оценке Media Direction Group, лидером по динамике роста в 2024 году стал OOH - он увеличился на 35%. На втором месте интернет-сервисы (31%), на третьем — аудио (30%). Четвертое место занимает сегмент видео (26%), а пятое — издательский бизнес (15%).

По оценке OMD OM Group, OOH также продемонстрировал самые высокие темпы роста: сегмент увеличился «более чем на 35%» и составил около 90 млрд руб. На второй строчке — аудио, объем рекламы в котором увеличился на 30% до 26 млрд руб. На третьей — сегмент видео, который вырос на 27% до 294 млрд руб. Четвертую позицию заняли интернет-сервисы (рост на 26% до 488 млрд руб.), а замыкает рейтинг издательский бизнес (около 14%; 29 млрд руб.).

В АДВ, ориентируясь на разделение рынка по медиаканалам, лидерами назвали сегменты OOH, радио и интернета. В Sky Alliance полагают, что наиболее динамичный рост был у сегментов ТВ (34%) и ООН (30%).

Самую консервативную оценку — рост рынка на 19% предоставила NMi Group. При этом весь объем рекламы в медиа в прошлом году, по данным группы, достиг 1 трлн руб. (в оценку интернет-сегмента NMi Group также включает интеграции у инфлюенсеров, рекламу в мессенджерах и на классифайдах, мобильный маркетинг). Самыми динамично растущими сегментами там назвали ООН (40%; 94 млрд руб.), видео (24%; 299 млрд руб.) и интернет-сервисы (14%; 618,8 млрд руб.).

Участники рынка отмечают, что большой вклад в его рост внесло повышение стоимости размещения рекламы во всех ключевых медиа. Самый существенный рост расценок был зафиксирован на телевидении и в OOН-инвентаре. Замедление темпов роста рынка они связывают с ростом ключевой ставки и охлаждением деловой активности в стране.