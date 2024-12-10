НРА поднимет цену на ТВ-рекламу еще на 5-15%

Национальный рекламный альянс (НРА), контролирующий продажу рекламы на российском ТВ, дополнительно повысил расценки размещения федеральной ТВ-рекламы в будущем году на некоторых федеральных каналах. Повышение составит 5−15%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

На 15% стоимость размещения вырастет у телеканала «2×2». На 10% увеличится у таких вещателей, как СТС, ТНТ и «Матч ТВ». На 5% НРА повысил расценки на «Первом канале», «Пятом канале», РЕН ТВ, «ТВ 3», «Пятнице», «ТНТ 4» и «Муз ТВ».

Кроме того, на части телеканалов изменится и стоимость орбитального размещения рекламы (реклама в региональных блоках). На 10% она увеличится на ТНТ и СТС, на 5% - на «Первом канале», «Пятом канале», РЕН ТВ, «ТВ 3», «Пятнице» и «ТНТ 4».

Источник издания в крупной рекламной группе связывает дополнительное повышение стоимости ТВ-рекламы с высокой распроданностью инвентаря. На 2025 год он уже распродан на 80%, а на каналах, где установлено дополнительное повышение расценок, — на 85−90%. У телеканала «2×2» молодая целевая аудитория, на которую у рекламодателей сейчас сформировался высокий спрос, поясняет собеседник.

Однако другой источник напоминает, что на конечную стоимость телерекламы для компаний влияют и индивидуальные скидки, которые может устанавливать альянс. Наибольшие скидки НРА предлагает при заключении долгосрочных сделок.

Напомним, в октябре НРА сообщал, что базовые цены на размещение рекламы на федеральном ТВ в 2025 году поднимутся на 40−58% в зависимости от телеканала. Тогда отмечалось, что наиболее существенно стоимость рекламы вырастет у таких вещателей, как ТНТ и СТС, — на 58%.