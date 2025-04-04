Закрытый бизнес: где в России компании и ИП банкротятся чаще всего

Аналитики сервиса «Контур.Фокус» представили данные о банкротствах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в России за 2022−2024 годы. Регионом-лидером по количеству начатых банкротных процедур среди компаний стал Байконур (территория города, расположенного в Казахстане, арендуется РФ). Там на 310 фирм были возбуждены 69 банкротных производств — 22% от общего количества юрлиц. Об этом сообщает РБК.

За Байконуром в антирейтинге следуют Кабардино-Балкария (с долей банкротств 1,17% от числа зарегистрированных), Магаданская область (1,02%), Адыгея (0,94%), Ямало-Ненецкий автономный округ (0,9%), Тюменская область (0,9%), Ханты-Мансийский автономный округ (0,89%), Хабаровский край — (0,84%), Республика Северная Осетия — Алания — (0,83%), Калининградская область (0,82%), Сахалинская область (0,77%).

В целом процент банкротств компаний по стране не превышает 1% действующих бизнесов. Реже всего компании рискуют обанкротиться в Чечне (0,16%), Ненецком автономном округе (0,09%) и новых регионах.

В отличие от юридических лиц, среди индивидуальных предпринимателей (ИП) процедура банкротства встречается чаще. Так, за три года банкротами стали 36 212 ИП и 24 143 юрлиц. Наибольшая доля начатых банкротных дел среди ИП в Курганской области, Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе. В этих регионах из всех предпринимателей с возбуждением дел о несостоятельности столкнулись 1,1%. Меньше всего ИП в состоянии банкротства зафиксировано в Крыму (0,29%) и Чечне (0,25%).

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов отметил, что ситуация в регионах с низким уровнем банкротств объясняется активной ролью государства в экономике и строгим регулированием, как в Чеченской Республике. Другие регионы Северного Кавказа, такие как Кабардино-Балкария и Дагестан, характеризуются высоким уровнем банкротств, что связано с низким уровнем доходов населения, что делает местный бизнес высокорисковым, пояснил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Он также добавил, что аналогичные проблемы с дефицитом спроса могут наблюдаться и в других регионах, таких как Саратовская и Ульяновская области.

Широв подчеркнул, что важно учитывать демографию и деловую активность при анализе банкротств, поскольку высокая частота создания и ликвидации компаний может быть нормальным процессом. Однако, если бизнесы не создаются, а только банкротятся — это тревожный сигнал.

Ранее в Корпорации МСП подсчитали, что количество женщин, зарегистрированных в качестве ИП в России, увеличилось до 1,8 млн, что составило 41,4% от общего числа ИП в стране. В 2024 году женский бизнес продемонстрировал заметный рост, а доля женщин среди получателей мер господдержки впервые превысила долю мужчин, достигнув 50,3%.