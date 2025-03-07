Число женщин-предпринимателей в России выросло до 1,8 млн

Количество женщин, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) в России, увеличилось до 1,8 млн, что составило 41,4% от общего числа ИП в стране. В 2024 году женский бизнес продемонстрировал заметный рост, а доля женщин среди получателей мер господдержки впервые превысила долю мужчин, достигнув 50,3%. Таковы подсчеты Корпорации МСП, их приводит ТАСС.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что в 2024 году женщины активнее воспользовались мерами господдержки, чем мужчины. Ранее мужчины были основными пользователями этих инструментов. Почти каждая четвертая женщина-предприниматель зарегистрировала свой бизнес в 2024 году.

В 34 регионах России доля женщин-ИП превысила среднероссийский показатель. Наибольшее количество женщин-предпринимателей зарегистрировано в Москве (194 тыс.). Столица также стала лидером по доле женщин среди ИП в Центральном федеральном округе (43,3%).

Женщины чаще всего открывают бизнес в сферах, связанных с социальными услугами, включая уход за больными и пожилыми (83,5%), а также в сфере персональных услуг, таких как салоны красоты, парикмахерские и прачечные (77,4%). Популярными направлениями остаются производство одежды (71,7%), образование (69,9%) и туризм (17,2%). Некоторые сферы самозанятости практически полностью представлены женщинами: в маникюре и педикюре их доля составляет 99%, в косметологии — 97%, среди нянь — 97%, в сфере стилистов и парикмахеров — 92%, а в пошиве одежды — 91%.

В то же время в традиционно мужских сферах женское предпринимательство представлено минимально — среди автослесарей (3%), сантехников (4%) и мастеров по ремонту бытовой техники (4%) женщин значительно меньше.

Согласно данным корпорации, средний возраст бизнеса, основанного женщинами, составляет 5 лет и 10 месяцев, тогда как у мужчин этот показатель достигает 6 лет и 3 месяцев.

Среди индивидуальных предпринимателей женщины в возрасте до 21 года составляют около 2%, в категории от 21 до 35 лет — 24%, большинство (65%) находится в возрастном диапазоне от 35 до 60 лет, а 9% предпринимательниц старше 60 лет. Среди самозанятых почти половина (49%) — женщины младше 35 лет.