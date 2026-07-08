Регина Туровец стала совладельцем компаний группы Sky Alliance

Регина Туровец стала совладельцем ряда компаний, входящих в группу SkyAlliance . Согласно данным ЕГРЮЛ, сведения о ее участии появились в нескольких юридических лицах группы.

Она получила доли в ООО:

«Текноулоджи» — 19% доли в уставном капитале;

«Коммуникационное Агентство Пиньпай» — 20% доли в уставном капитале;

«Скайтек медиа» — 19% доли в уставном капитале;

«Рекламные Бизнес Технологии» — 25% доли в уставном капитале.

Это половина долей, принадлежащих ранее ее супругу. Сведения о других совладельцах остались без изменений.

Напомним, что управляющий партнер агентств Sky TecKnowlogy и Sky Alliance Василий Туровец скончался в апреле 2026 года. Ему было 46 лет.