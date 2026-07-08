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08.07.2026 в 09:35

Регина Туровец стала совладельцем компаний группы Sky Alliance

Соответствующие сведения отражены в ЕГРЮЛ

Регина Туровец стала совладельцем ряда компаний, входящих в группу SkyAlliance . Согласно данным ЕГРЮЛ, сведения о ее участии появились в нескольких юридических лицах группы.

Она получила доли в ООО:

  • «Текноулоджи» — 19% доли в уставном капитале;
  • «Коммуникационное Агентство Пиньпай» — 20% доли в уставном капитале;
  • «Скайтек медиа» — 19% доли в уставном капитале;
  • «Рекламные Бизнес Технологии» — 25% доли в уставном капитале.

Это половина долей, принадлежащих ранее ее супругу. Сведения о других совладельцах остались без изменений.

Напомним, что управляющий партнер агентств Sky TecKnowlogy и Sky Alliance Василий Туровец скончался в апреле 2026 года. Ему было 46 лет.

Юлия Топольская
Sky Alliance
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