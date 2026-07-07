Ребрендинг или новый бренд: когда перезапуск спасает бизнес, а когда убивает его

Ребрендинг — одна из самых рискованных инвестиций для бизнеса. Ошибка на старте может стоить десятков миллионов рублей и репутации, выстроенной годами. Анастасия Гамеза, бренд-директор, корейский премиальный бренд Bohicare, рассказала, как понять, можно ли спасти бренд перезагрузкой или проще его «похоронить» и запустить новый?

Ребрендинг, рестайлинг, репозиционирование: в чем разница

Для начала давайте разберемся в основах. В профессиональной среде эти понятия часто путают, но разница между ними принципиальная.

Рестайлинг — это про внешнее. Логотип, упаковка, фирменный стиль — самые поверхностные изменения. Например, в августе 2025 года Lamoda провела рестайлинг: выровняла линии в логотипе, убрала наклоны и перешла к строгой черно-белой графике. Так компания хотела подчеркнуть переход от витрины к роли помощника в мире моды. Узнаваемость от этого никак не пострадала.

Репозиционирование работает глубже. Оно меняет смыслы: бренд начинает обращаться к другой аудитории, транслировать другие ценности, иначе рассказывать о себе. Пример — кейс корейского бренда d'Alba. Компания не меняла название и дизайн, но последовательно усиливала историю вокруг белого трюфеля и сделала First Spray Serum своим героем. В итоге d'Alba из одного из многих корейских брендов превратился в узнаваемого международного игрока с четкой ассоциацией. В 2024 году международные продажи выросли на 210% и достигли $100 млн, а доля зарубежной выручки поднялась с 22% до 45%. Это хороший пример того, что иногда бизнесу не нужен полный ребрендинг, достаточно сфокусироваться на уже работающих историях и перестать распыляться.

Ребрендинг может включать и рестайлинг, и репозиционирование, но этот термин гораздо шире и не сводится ни к одному из них. Это изменение самой конструкции бренда — не только визуала, но и смыслов, аудитории, иногда даже бизнес-модели.

Когда нужен ребрендинг

Как понять, что бренд превратился в «живой труп», который пора спасать? Можно выделить несколько ярких симптомов:

Экономика молчит. Финансовые показатели планомерно падают, капитал истощен.

Финансовые показатели планомерно падают, капитал истощен. Выгорание репутационного капитала. О бренде либо говорят в негативном ключе, либо не говорят вообще.

О бренде либо говорят в негативном ключе, либо не говорят вообще. Полное отсутствие хитов. Спрос падает годами, бренд не генерирует инфоповодов.

Спрос падает годами, бренд не генерирует инфоповодов. Искусственное дыхание. Бренд существует только за счет других доходов холдинга.

Если насчитали у своего бренда один-два симптома, его можно спасти ребрендингом. Три симптома — нужна глубокая диагностика. Все четыре — ребрендинг будет просто продлением агонии, и единственный рациональный шаг — запуск нового бренда.

В моей практике чаще всего встречаются ситуации с одним-двумя симптомами, и именно тогда ребрендинг действительно помогает.

Когда ребрендинг — ошибка

Иногда компания хочет с помощью ребрендинга вдохнуть в бренд новую жизнь. Но это может стать ошибкой, и история знает несколько ярких примеров.

В 2009 году компания Tropicana обновила упаковку своих соков. Все сделали как по учебнику: пригласили топовое агентство, разработали современный минималистичный дизайн. В результате с упаковки исчез знаменитый апельсин с трубочкой, и покупатели просто не узнали продукт. Эмоциональная связь, выстроенная десятилетиями, была разорвана за один день. Продажи упали на 20% в единицах и на 19% в деньгах за два месяца, а общий ущерб составил $30 млн. Компания откатила упаковку через шесть недель — рекордно быстрый срок.

Есть и более фатальные примеры. В 2012 году сеть универмагов J.C. Penney провела масштабный ребрендинг. Новый CEO Рон Джонсон, пришедший из Apple, решил отказаться от скидок и купонов в пользу системы единых низких цен без распродаж. Компания сменила название с JC Penney на JCP, обновила логотип и стратегию позиционирования. В результате уже в первом квартале продажи упали на 20%, а квартальный убыток составил $163 млн против прибыли $64 млн годом ранее. Через 17 месяцев Джонсона уволили, компания вернула старый логотип и прежнюю ценовую политику. Но J.C. Penney так и не восстановилась до конца: бренд, который десятилетиями был частью американской розницы, превратился в тень себя прежнего.

Почему же такое происходит?

Оба бренда потеряли связь с тем, что делало их узнаваемыми. Обе компании решили, что «современнее» — значит лучше. Но в погоне за современностью они забыли спросить себя: что делает нас нами? За что именно нас любят и узнают? Когда бренд начинает выглядеть как все остальные, он превращается просто в еще одного безликого игрока на рынке.

Как провести ребрендинг правильно

Главный риск ребрендинга — не потерять тех, кто с вами. При любом изменении дизайна или формулы лояльные клиенты придут с требованием «вернуть как было». Сохранять бренд ради консерватизма старой аудитории не нужно, но и игнорировать ее нельзя.

Что делать? Оставаться открытыми. Клиентов нужно сделать соучастниками процесса. Используйте эффект сериальности, показывая, как создаются продукты, почему меняется упаковка, как вы принимаете решения. Когда люди видят процесс, а не просто результат, доверие растет.

Например, можно снять 5−7 коротких видео с ответами на самые частые вопросы: «почему мы меняем упаковку?», «что останется прежним?», «как мы тестировали новый дизайн?». Или провести опрос среди постоянных покупателей: показать им 2−3 варианта нового дизайна и спросить, какой нравится больше. Даже если вы уже выбрали финальный вариант, этот шаг покажет, что вы считаетесь с их мнением.

Давайте рассмотрим пример хорошего ребрендинга. Эталон в этом плане — Old Spice. До 2010 года он был старым, пыльным брендом дезодорантов для дедушек, который ассоциировался с нафталином. Агентство Wieden+Kennedy предложило не просто обновить дизайн, а пересобрать коммуникацию. Кампания «The Man Your Man Could Smell Like» строилась на абсурдном юморе и сюрреализме — я уверена, вы тоже отлично помните брутального чернокожего мужчину на коне, который произносил ставшей крылатой фразу «Да, я на коне». Благодаря этой рекламной кампании бренд стал культурным мемом для молодежи.

Почему это сработало? Это была не просто рекламная кампания, но полноценная пересборка того, как бренд выглядит, звучит и с кем говорит. При этом Old Spice не пытался стать «современнее», он сделал ставку на контраст, довел образ до гротеска. Аудитория, которая не купила бы дезодорант для дедушек, купила дезодорант для ироничного парня.

Результаты продаж были впечатляющими. По данным Wieden+Kennedy, цель была скромной — +15% к продажам. Реальность превзошла ожидания: к маю 2010 года продажи выросли на 60%, а к июлю удвоились. При этом отдельные товарные позиции показали рост до 1900%.

Как же принять решение?

Воспользуйтесь алгоритмом, который помогает принять решение — нужен ли вам ребрендинг или новый бренд.

Шаг 1. Диагностика

Ответьте на четыре вопроса:

Продажи падают три квартала подряд? Сравните выручку за последние 12 месяцев с предыдущим периодом и исключите сезонность. Бренд не упоминается в соцсетях без негатива? Проверьте через сервисы мониторинга (Brand Analytics, YouScan) или вручную. Если упоминаний меньше 10 в месяц, а негатива больше 50% — это красный флаг. Нет хитов за последние два года? Если за два года не было ни одного продукта или кампании, которые принесли заметный рост продаж или обсуждений, — это симптом. Команда не может сформулировать ДНК? Попросите трех топ-менеджеров ответить на вопрос: «В чем суть нашего бренда?» Если ответы не совпадают, значит, бренд потерял свою идентичность.

Получилось более трех «да»? Ваш бренд в красной зоне.

Шаг 2. Анализ аудитории

Проверьте метрики:

NPS. Задайте клиентам вопрос: «Какова вероятность, что вы порекомендуете нас друзьям?» по шкале от 0 до 10. 9−10 — промоутеры, 7−8 — нейтралы, 0−6 — критики. NPS = % промоутеров — % критиков. Если NPS ниже 30−40, лояльность слабая.

Retention. Посчитайте, сколько клиентов, купивших у вас в прошлом году, вернулись за повторной покупкой в этом. Если показатель падает второй год подряд, это проблема.

Churn. Посчитайте, сколько клиентов ушло за год. Рост год от года — тревожный сигнал. Конкретный порог зависит от вашей категории: для масс-рынка он выше, для премиума — ниже. Смотрите на динамику: если отток ускоряется, это проблема.

Если все метрики в «красной зоне», ваша аудитория стала балластом: люди помнят название бренда, но не покупают его продукты. Такая узнаваемость ничего не стоит. Нужны ребрендинг или перезапуск.

Шаг 3. Оценка ресурсов

Ребрендинг требует бюджета, времени, готовности команды.

Бюджет. По данным Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР), за 2022−2023 годы цены на брендинговые услуги выросли в среднем на 35%, и тренд сохраняется. Разработка брендбука для потребительского бренда обходится в среднем в 680 000 рублей, а максимальная цена достигает 5,5 млн рублей.

Время. Минимальный срок реализации составляет 3−6 месяцев, а в крупных компаниях процесс может занять до двух лет.

Команда. Понадобится бренд-стратег, маркетолог, аналитик, дизайнер, копирайтер.

Без четкого понимания бюджета и ресурсов лучше не начинать.

Шаг 4. Тестирование

Протестируйте ключевые элементы перед финальным запуском.

Для дизайна упаковки: покажите 2−3 варианта 100−200 респондентам (через «Яндекс.Взгляд», Anketolog или соцсети). Спросите: «Что это за бренд?», «Какие ассоциации?», «Купили бы вы?» и сравните с результатами старой упаковки.

Для логотипа: сделайте A/B-тест в digital-каналах: покажите разным группам пользователей старый и новый логотип в рекламе и замерьте кликабельность или узнаваемость.

Для названия: протестируйте на фокус-группе из 20−30 человек, попросите написать ассоциации и сравнить с конкурентами.

Не делайте ребрендинг на эмоциях, потому что «старый дизайн выглядит несовременно». Каждое изменение нужно тестировать. J.C. Penney могла избежать катастрофы, протестировав новую ценовую модель и логотип. Tropicana — если бы проверила упаковку на покупателях до массового запуска.

Вместо вывода

Ребрендинг — не панацея. Если продажи падают, а команда не понимает, зачем бренд существует, новый логотип не спасет. Ребрендинг работает только тогда, когда вы четко понимаете, что именно меняете и зачем. Сначала проведите диагностику, поговорите с аудиторией и проверьте гипотезы, а потом уже решайте, перезапускать старый бренд или создавать новый.

Иногда лучшее решение — признать, что старый бренд умер, и дать жизнь новому. А порой выясняется, что не нужно чинить то, что не сломано.