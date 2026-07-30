Расходы Ozon на продажи и маркетинг в первом полугодии превысили 33 млрд рублей

Операционные расходы маркетплейса Ozon на продажи и маркетинг в первом полугодии 2026 года выросли на 25% год к году, до 33,2 млрд руб. Траты компании на продажи и маркетинг во втором квартале 2026 года увеличились на 30% год к году, до 18 млрд руб. Об этом говорится в консолидированном отчете Ozon о прибыли и убытке.

Операционные расходы маркетплейса на технологии и контент в первом полугодии выросли на 35%, до 35,2 млрд руб., во втором квартале — на 35%, до 18,1 млрд руб.

Выручка Ozon за шесть месяцев возросла на 48%, до 635,1 млрд руб., за второй квартал — на 47%, до 334,1 млрд руб. Выручка от оказания услуг за полгода увеличилась на 52%, до 396,4 млрд руб., за второй квартал — на 50%, до 210 млрд руб. Выручка от продаж товаров выросла за полгода на 31%, до 152,8 млрд руб., за второй квартал — на 35%, до 77,6 млрд руб.

Себестоимость реализованных товаров и прочие расходы, связанные с товарами, увеличились за шесть месяцев на 37%, до 148,5 млрд руб., за второй квартал — на 42%, до 76,5 млрд руб. Себестоимость услуг маркетплейса за полугодие выросла на 54%, до 277,7 млрд руб., за второй квартал — на 53%, до 145,2 млрд руб. Себестоимость выручки финтеха показала рост за шесть месяцев на 65%, до 60,6 млрд руб., за второй квартал — на 52%, до 32,4 млрд руб.

Валовая прибыль Ozon за полугодие выросла на 0,3 процентных пункта (п. п.), до 6,1%, за второй квартал — на 0,1 п. п., до 6,1%.

Операционные расходы маркетплейса в целом увеличились в первом полугодии на 24%, до 90,7 млрд руб., во втором квартале — на 31%, до 48,6 млрд руб. Операционная прибыль возросла за шесть месяцев на 81%, до 57,3 млрд руб., за второй квартал — на 54%, до 31,2 млрд руб.