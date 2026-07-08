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18+
08.07.2026 в 10:02

«Радио Sostav»: «Возьмут ли DSP/SSP в будущее?»

О будущем программатик‑платформ

В 2025 году общая выручка программатик-продуктов в России выросла на 11,7% по сравнению с 2024 годом и превысила 56,3 млрд рублей. И все же на фоне роста других каналов некоторые эксперты выражают сомнения по поводу эффективности, прозрачности и безопасности DSP и SSP. В новом выпуске «Радио Sostav» разбираемся, насколько безоблачное будущее ожидает программатик‑платформы.

Сегодня в эфире:

  • Наталья Каменева, директор по развитию рекламной сети MoeVideo;
  • Алёна Хабаза, директор по клиентскому сервису в MediaDesk Group;
  • Елена Райкова, руководитель отдела источников в AdChampagne;
  • Евгений Доронин, советник генерального директора компании MediaSniper;
  • Юлия Абашина, Client Service Director компании Monkey Connect;
  • Дмитрий Негодин, Product Owner TGCast;
  • Лилия Дёмина, директор по клиентскому сервису TopTraffic;
  • Владислав Овчинников, генеральный директор рекламной платформы Solta;
  • Оганес Хачатрян, директор по продуктам Adspector.

Слушать выпуск на «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.

Mediasniper AdChampagne DSP программатик-реклама SSP Solta TopTraffic Рекламная сеть MoeVideo Радио Sostav Adspector Mediadesk Group
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