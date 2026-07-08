«Радио Sostav»: «Возьмут ли DSP/SSP в будущее?»

В 2025 году общая выручка программатик-продуктов в России выросла на 11,7% по сравнению с 2024 годом и превысила 56,3 млрд рублей. И все же на фоне роста других каналов некоторые эксперты выражают сомнения по поводу эффективности, прозрачности и безопасности DSP и SSP. В новом выпуске «Радио Sostav» разбираемся, насколько безоблачное будущее ожидает программатик‑платформы.
Сегодня в эфире:
- Наталья Каменева, директор по развитию рекламной сети MoeVideo;
- Алёна Хабаза, директор по клиентскому сервису в MediaDesk Group;
- Елена Райкова, руководитель отдела источников в AdChampagne;
- Евгений Доронин, советник генерального директора компании MediaSniper;
- Юлия Абашина, Client Service Director компании Monkey Connect;
- Дмитрий Негодин, Product Owner TGCast;
- Лилия Дёмина, директор по клиентскому сервису TopTraffic;
- Владислав Овчинников, генеральный директор рекламной платформы Solta;
- Оганес Хачатрян, директор по продуктам Adspector.
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