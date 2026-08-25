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25.08.2026 в 10:05

«Радио Sostav»: Какие сегменты диджитал-рекламы легче переживут турбулентность?

Какие направления цифровой рекламы наименее подвержены влиянию кризиса

В условиях нестабильности бренды активнее режут рекламные бюджеты, уходят с дорогих площадок, ищут быстрые и дешевые форматы, и все тщательнее считают деньги. О том, какие каналы и форматы показывают устойчивость в условиях турбулентности, а какие первыми летят под нож, — в новом выпуске «Радио Sostav».

Сегодня в эфире:

  • Диана Алейникова, коммерческий директор Digital Caramel;
  • Денис Ковалёв, руководитель команды медиабаинга агентства перфоманс-маркетинга Зорка;
  • Дмитрий Щеголяев, директор по цифровому маркетингу hh.ru;
  • Юлия Сараева, коммерческий директор MediaSniper;
  • Любовь Смертина, директор по маркетингу «МТС Линк».

Подробнее — в новом выпуске «Радио Sostav».

Также выпуск доступен на «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.

hh.ru Mediasniper цифровая реклама диджитал-реклама Зорка Digital Caramel перфоманс-маркетинг
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