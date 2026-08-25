«Радио Sostav»: Какие сегменты диджитал-рекламы легче переживут турбулентность?

В условиях нестабильности бренды активнее режут рекламные бюджеты, уходят с дорогих площадок, ищут быстрые и дешевые форматы, и все тщательнее считают деньги. О том, какие каналы и форматы показывают устойчивость в условиях турбулентности, а какие первыми летят под нож, — в новом выпуске «Радио Sostav».

Сегодня в эфире:

Диана Алейникова, коммерческий директор Digital Caramel ;

; Денис Ковалёв, руководитель команды медиабаинга агентства перфоманс-маркетинга Зорка ;

; Дмитрий Щеголяев, директор по цифровому маркетингу hh.ru ;

; Юлия Сараева, коммерческий директор MediaSniper ;

; Любовь Смертина, директор по маркетингу «МТС Линк».

Подробнее — в новом выпуске «Радио Sostav».

Также выпуск доступен на «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.