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27.08.2024 в 19:02

Женщины значительно чаще мужчин плачут из-за работы

Слёзы на рабочем месте недопустимы, считают 42% россиян

Работа вызывала слёзы у 52% женщин и 7% мужчин. Никогда не плакали на рабочем месте 81% мужчин и 29% женщин. Такие данные содержатся в исследовании, проведённом сервисом SuperJob.

По мнению 42% россиян, плакать на работе недопустимо. Четверть респондентов уверены, что чувства могут захватить как женщин, так и мужчин. Каждый десятый говорит, что слёзы простительны только женщинам.

Треть опрошенных хотя бы раз плакали на работе: 15% — неоднократно и по разным причинам, 13% — из-за профессиональных проблем (трудного проекта, сложных клиентов, непонимания с руководством, отношений в коллективе), 5% — из-за проблем в личной жизни. Чаще плакали менеджеры по работе с клиентами, учителя, воспитатели и продавцы. Большинство участников опроса (58%) не позволяли себе слёз на работе.

Более терпимы к слезам на рабочем месте россияне младше 34 лет. С увеличением возраста и размера зарплаты среди опрошенных растёт доля тех, кто призывает владеть собой. Чем старше респонденты и выше их доход, тем реже они говорили, что плакали на работе.

Опрос работа
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