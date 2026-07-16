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16.07.2026 в 15:15

Как «Морфология волшебной сказки» Проппа стала маркетинговым инструментом «Пятого канала»

Кейс продвижения детектива «Илья Муровец»: почему зритель устал от мрачного криминала и выбирает гарантированную справедливость

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В июне 2026 года на фестивале сериалов «Пилот» «Пятый канал» представил новый детективный проект «Илья Муровец» и креативную стратегию его продвижения. В основе подхода — адаптация трудов фольклориста Владимира Проппа, о структуре русских волшебных сказок. Команда канала переосмыслила его «Морфологию волшебной сказки» как маркетинговый инструмент: детектив был заявлен как сказка для взрослых, где преступление — «беда», следователь — «герой», а современные технологии — «волшебные помощники».

Задачи и рыночный вызов

Рыночный контекст. Российский сериальный рынок перенасыщен криминальными драмами, при этом интерес к жанру только растет. Зрителю важны не только напряжение и расследование, но и эмоциональная разрядка. Ключевая аудитория «Пятого канала» — зрители 25−59 лет и женская аудитория возрастного сегмента «25−59», которые в условиях информационной перегрузки и стресса ищут не столько реалистичного изображения преступности, сколько эскапизма — историй, где добро гарантированно побеждает зло.

Бизнес-задача. Обеспечить узнаваемость нового сериала «Илья Муровец» до премьеры и закрепить образ «безопасного детектива», где справедливость всегда торжествует.

Маркетинговые задачи

1. Обеспечить узнаваемость нового сериала «Илья Муровец» на этапе предпремьерного продвижения:

  • Целевой KPI (Охват): совокупный охват промокампании — не менее 60 млн контактов во всех каналах коммуникации (эфирное промо, digital, PR). На данный момент этот показатель равен 46 миллионам.
  • Целевой KPI (PR): обеспечить не менее 50 публикаций в федеральных и профильных СМИ о проекте и креативной стратегии канала в период с июня по октябрь 2026 года.

2. Ожидаемый целевой KPI: аудиторные показатели сериала выше средних по слоту показа на 12%.

3. Сформировать у зрителя устойчивую ассоциацию детективов «Пятого канала» с «безопасным» контентом, где добро побеждает зло.

Инсайт и креативная стратегия

Инсайт. Зритель приходит на «Пятый канал» с глубинным запросом на справедливость, безопасность и уверенность в том, что всё закончится хорошо. Этот запрос универсален и не меняется веками — ровно на него и отвечает волшебная сказка.

В 1928 году русский ученый Владимир Пропп проанализировал русские народные сказки и выделил устойчивый набор этапов развития (сценариев), персонажей и смыслов. На протяжении десятилетий эта структура использовалась в сценарном мастерстве — от советского кино до мировых блокбастеров. Команда «Пятого канала» пошла дальше: она взяла пропповскую «Морфологию волшебной сказки» не только как производственный инструмент для сценаристов, но и как решение для внешней маркетинговой коммуникации.

Как «Морфология волшебной сказки» Проппа стала маркетинговым инструментом «Пятого канала» Как «Морфология волшебной сказки» Проппа стала маркетинговым инструментом «Пятого канала» Как «Морфология волшебной сказки» Проппа стала маркетинговым инструментом «Пятого канала»

Пятый канал перенес эту модель в детектив:

Такой подход позволил посмотреть на детектив не как на историю о преступлении, а как на современную форму народной сказки, где главным остается не сам конфликт, а эмоциональное удовлетворение от восстановления нарушенного порядка.

Адаптация под современное ТВ. Сериал «Илья Муровец» строится по этой модели: каждый эпизод — волшебная сказка, переписанная на язык криминальной хроники. Здесь МУРовец — сотрудник МУРа, московского уголовного розыска. Это главный герой — капитан полиции Илья Кукулин. Он вернулся из Москвы в родной маленький город Весьянск и неожиданно раскрыл в себе талант сыщика. Название сериала — прямая отсылка к былинному богатырю Илье Муромцу, что делает архетипическую связь очевидной для зрителя еще на этапе анонса. Визуальное решение сериала — мозаика в шапке и на стене отдела, волшебное зеркало с катящимся яблочком в титрах, яркие костюмы и убранство частных домов — все это также отсылает к русской сказке.

Внешняя коммуникация. На основе «сказочного» инсайта была выстроена промокампания:

  • Презентация на фестивале «Пилот» (июнь 2026) стала первым публичным выходом стратегии. Выступление спикеров канала — директора дирекции программ и маркетинга, заместителя генерального директора «Пятого канала» Марины Кокиной и начальника управления производства сериалов Марины Фоменко — было выстроено вокруг тезиса «детектив — это сказка для взрослых».
  • Контентная поддержка в эфире канала и социальных сетях.

Реализация

Кампания по запуску сериала «Илья Муровец» строится как многоэтапный процесс, синхронизированный с производственным циклом и сезонными особенностями телесмотрения. Премьера назначена на осенний сезон 2026 года, когда аудитория возвращается к активному просмотру ТВ после летнего спада. Ниже представлена поэтапная структура продвижения, от первого публичного анонса до постпремьерной поддержки.

Этап 1. Презентация на фестивале сериалов «Пилот» (июнь 2026). Выступление Марины Кокиной и Марины Фоменко стало важным моментом кампании. В рамках деловой программы фестиваля они раскрыли ключевую креативную стратегию канала — использование сказочной драматургии как основы для создания востребованного контента. Важно, что эта стратегия была представлена не как «секретное оружие» сценаристов, а как открытый маркетинговый код, который объясняет зрителю, чего ждать от контента канала.

Ключевые задачи этапа:

  • создание у профессионального сообщества правильного посыла для восприятия сериала — не как очередного детектива, а как проекта с глубокой культурной основой;
  • привлечение внимания отраслевой прессы («Кинотеатр.ру», «Состав.ру» и другие ресурсы);
  • получение объективного подтверждения качества контента: пилотный эпизод вошел в основной конкурс фестиваля.

Этап 2. Предпремьерный разогрев (июнь — август)

Формирование зрительского ожидания и создание «эффекта сарафанного радио» в цифровой среде. Канал не анонсирует дату премьеры, но последовательно подогревает интерес через тизеры в эфире и в социальных сетях.

Этап 3. Премьерный запуск (сентябрь — октябрь 2026)

За две недели до официального старта показа канал разворачивает комплексную кампанию: анонсы в эфире и социальных сетях, таргетированная реклама в соцсетях, серия релизов, опросов и т. д.

Этап 4. Постпремьерное удержание (октябрь — декабрь 2026)

После выхода первых серий акцент смещается на удержание зрителя и стимулирование дискуссии: опросы, размещение коротких видео с кадрами из серий, цитат героев.

Основные предполагаемые сложности при реализации

Сложность объяснения аудитории, что «сказочный» детектив — это не упрощённый контент, а глубокая архетипическая структура. Решение: акцент на «взрослости» сказки: Пропп анализировал не детские, а народные сказки со сложной драматургией и моральной дилеммой.

Избежание эффекта «спойлера». Решение: акцент не на сюжетных деталях, а на эмоциональном обещании — гарантии того, что справедливость восторжествует. Зритель получает не спойлер, а «контракт» с каналом.

Выводы

Кейс «Пятого канала» показывает, как культурный инсайт может быть превращен в эффективный маркетинговый инструмент. Вместо того чтобы конкурировать с другими каналами в жанре «жесткой криминальной драмы», канал предложил зрителю эмоциональный контракт: «здесь добро всегда побеждает зло».

Ключевые уроки кейса:

  • Архетипы работают и упрощают вход в новый продукт.
  • Недостаточно просто снять сериал по пропповским лекалам — нужно рассказать об этом зрителю, сделать стратегию частью коммуникации.
  • Эскапизм — востребованный продукт.

Марина Кокина, директор дирекции программ и маркетинга, заместитель генерального директора «Пятого канала»:

«Пятый канал» сегодня — это территория смыслов, лаборатория новых проектов, крупный федеральный канал с многомиллионной аудиторией, которому доверяют и зрители, и партнеры. Сказка — это универсальный культурный код, который работает столетиями. В наших сказках зашиты всем понятные ценности и смыслы: восстановить справедливость, помочь другим, спасти семью. У Владимира Проппа есть такая мысль: «Идейно-эмоциональное содержание русского фольклора вкратце может быть сведено … к категории силы духа. Это та самая сила духа, которая приводит наш народ к победе…». Современный детектив выполняет ту же функцию — только на языке сегодняшнего дня.

Марина Фоменко, начальник управления производства сериалов «Пятого канала»:

Драматургия проектов «Пятого канала» во многом опирается на классическую структуру волшебной сказки, описанную Владимиром Проппом. Нарушение привычного порядка, появление героя, путь испытаний, помощь союзников и финальная победа — эта модель органично интегрирована в современные сериалы и делает их эмоционально понятными и близкими широкой аудитории. Преступление в детективе выполняет ту же функцию, что и беда в сказке: она запускает сюжет и требует немедленного вмешательства. Герои — следователи, оперативники, эксперты — становятся современными аналогами сказочных персонажей: смелыми, решительными, готовыми к испытаниям. Их «волшебные помощники» — это команда, технологии и профессиональные навыки, которые позволяют шаг за шагом восстанавливать справедливость.

Пятый канал
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