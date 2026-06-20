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20.06.2026 в 16:10

В Госдуме предложили приравнять к рекламе надписи о «пользе» продуктов на упаковках

Производителей хотят обязать подтверждать заявления о пользе товаров или предупреждать покупателей о рекламном характере надписей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил усилить контроль за заявлениями о пользе для здоровья, так называемым «псевдоЗОЖем», при маркировке продуктов питания. Депутат просит ввести требования к таким надписям или дисклеймер о том, что данная информация носит рекламный характер и не гарантирует реальной пользы. Соответствующее обращение парламентарий направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает РИА «Новости».

По словам Чернышова, на фоне растущего интереса россиян к здоровому питанию производители все чаще используют на упаковках формулировки вроде «полезный продукт» или «идеальный состав». При этом такие заявления нередко носят исключительно маркетинговый характер и могут вводить потребителей в заблуждение относительно содержания сахара, соли или калорий.

В обращении предлагается установить четкие критерии, при соблюдении которых производители смогут использовать подобные утверждения. Альтернативной мерой может стать обязательное информирование покупателей о том, что такие характеристики являются рекламными и сами по себе не подтверждают пользу продукта для здоровья.

Кроме того, депутат считает необходимым провести анализ распространенности практики «псевдоЗОЖа» на отечественном рынке продуктов питания.

Ранее Борис Чернышов предложил установить предельную допустимую разницу в стоимости единицы товара между маленькой и большой упаковкой.

Госдума Роспотребнадзор
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