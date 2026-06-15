В Госдуме предложили ограничить разницу цен между маленькой и большой упаковкой товаров

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил установить предельную допустимую разницу в стоимости единицы товара между маленькой и большой упаковкой. Соответствующее обращение парламентарий направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову, сообщает ТАСС.

По словам Чернышова, во многих категориях товаров — от продуктов питания до бытовой химии и товаров для детей — небольшие упаковки обходятся покупателям значительно дороже в пересчете на килограмм или литр по сравнению с более крупными форматами.

В обращении предлагается совместно с производителями и торговыми сетями проработать дополнительные меры защиты потребителей. В частности, речь идет об оценке возможности установить для отдельных социально значимых товаров предельный разрыв в цене единицы продукции в зависимости от объема упаковки.

Парламентарий отметил, что существующая практика особенно затрагивает граждан с невысокими доходами, пенсионеров, студентов и молодые семьи. По его мнению, ограничение ценового разрыва позволит сделать механизм ценообразования более прозрачным и снизить финансовую нагрузку на покупателей, которые не могут позволить себе приобретать товары в больших упаковках.