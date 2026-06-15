Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Станислав Новиков
ICONICOLOR E-COMMERCE
Агентство Blackline PR&Digital

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
15.06.2026 в 09:00

В Госдуме предложили ограничить разницу цен между маленькой и большой упаковкой товаров

Инициатива направлена на защиту покупателей, которые чаще приобретают продукцию небольшими объемами

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил установить предельную допустимую разницу в стоимости единицы товара между маленькой и большой упаковкой. Соответствующее обращение парламентарий направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову, сообщает ТАСС.

По словам Чернышова, во многих категориях товаров — от продуктов питания до бытовой химии и товаров для детей — небольшие упаковки обходятся покупателям значительно дороже в пересчете на килограмм или литр по сравнению с более крупными форматами.

В обращении предлагается совместно с производителями и торговыми сетями проработать дополнительные меры защиты потребителей. В частности, речь идет об оценке возможности установить для отдельных социально значимых товаров предельный разрыв в цене единицы продукции в зависимости от объема упаковки.

Парламентарий отметил, что существующая практика особенно затрагивает граждан с невысокими доходами, пенсионеров, студентов и молодые семьи. По его мнению, ограничение ценового разрыва позволит сделать механизм ценообразования более прозрачным и снизить финансовую нагрузку на покупателей, которые не могут позволить себе приобретать товары в больших упаковках.

Госдума Цены
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.