Почти 69% специалистов по маркетингу, продажам и развитию бизнеса хотя бы раз предоставляли руководству данные об окупаемости мероприятий, в достоверности которых сами не были уверены. Об этом сообщает Martech со ссылкой на исследование Outcomes Rocket.

Одна из причин — компании теряют информацию о клиентах еще на этапе сбора контактов. Только 39,2% последовательно отмечают в CRM потенциальных покупателей, пришедших с конкретного мероприятия. В результате эффективность конференций приходится оценивать по сканам бейджей, заметкам сотрудников и воспоминаниям.

Проблема начинается еще до открытия выставки. Более трех четвертей компаний составляют списки целевых клиентов, но только 32% заранее устанавливают план по количеству встреч. При этом 74,2% разговоров на стендах во время последней крупной конференции не были запланированы.

После мероприятия ответственность за контакты также часто оказывается распределена между разными отделами. Лишь 29,8% компаний имеют единую круглогодичную программу участия в конференциях.

Еще одна упущенная возможность — контент. Хотя 95% команд создают материалы по итогам мероприятий, у 36,9% они теряют актуальность уже через две недели. При этом только 36,1% планируют контент заранее.

На фоне роста интереса к искусственному интеллекту эти проблемы становятся особенно заметными. 65,5% участников исследования ожидают, что ИИ-персонализация и таргетинг сильнее всего повлияют на маркетинг мероприятий. Однако алгоритмы не смогут восполнить данные о клиентах, которые компании не собрали или не внесли в CRM.

При этом бизнес продолжает вкладываться в конференции: 51,8% респондентов считают, что в ближайшие два-три года их значение вырастет. Поэтому главный вопрос для B2B-маркетологов — не только сколько мероприятий провести, но и как заранее определить их цели и измерить результат.

Ранее сообщалось, что затраты на достижение окупаемости ИИ выросли в 18 раз за два года.