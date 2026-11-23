Экономическая нестабильность заметно влияет на финансовые привычки потребителей. Особенно активно свое отношение к деньгам пересматривает поколение Z. Так, 75% зумеров стали чаще изучать ситуацию на финансовых рынках, следует из данных PwC.

Для сравнения, летом этот показатель составлял 61%. Еще 55% молодых потребителей уделяют больше внимания расходам и планированию бюджета, а 46% увеличили сбережения и денежные резервы.

Меняется и отношение к финансовой самостоятельности: 69% представителей поколения Z заявили, что уверены в своей способности принимать обоснованные финансовые решения. В июне таких было 48%.

При этом интерес к технологиям не означает готовности полностью доверить им управление деньгами. Только 51% опрошенных потребителей доверяют финансовым инструментам на основе ИИ в условиях нестабильности рынка. Для сравнения, 85% респондентов по-прежнему считают важными консультации финансовых специалистов.

Различия заметны и между поколениями. 76% миллениалов и 69% представителей поколения Z ожидают, что в будущем будут чаще использовать ИИ для управления личными финансами. Среди бэби-бумеров, напротив, растет скептицизм: 53% не доверяют таким инструментам при принятии финансовых решений.

Свою стратегию меняют и финансовые компании. Половина опрошенных руководителей считает развитие ИИ одним из главных направлений работы в условиях нестабильности рынка. В июне таких было 38%. Кроме того, 41% руководителей делают ставку на развитие продуктов и инновации.

Ранее сообщалось, что 89% зумеров просят нейросети спорить с ними. 65% пользователей ИИ специально обращаются к нему, чтобы рассмотреть альтернативные точки зрения.