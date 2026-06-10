Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ICONICOLOR E-COMMERCE
Агентство Blackline PR&Digital
Кадровый центр PRESIDENT

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.06.2026 в 11:50

Производители косметики и бытовой химии просят снизить страховые взносы за сотрудников

Отрасль рассчитывает на льготы для компенсации роста затрат, но Минфин не поддерживает инициативу

Российские производители косметики и бытовой химии предложили снизить ставку страховых взносов за сотрудников с 30% до 7,6%. Для этого отрасль необходимо включить в перечень приоритетных обрабатывающих производств, имеющих право на льготный режим. С соответствующей инициативой в правительство обратилась Российская парфюмерно-косметическая ассоциация (РПКА), пишет «Коммерсантъ».

Представители отрасли отмечают, что мера позволит частично компенсировать возросшие расходы на сырье, логистику и проекты по импортозамещению. По их оценке, большинство участников рынка относятся к сегменту малого и среднего бизнеса, который особенно чувствителен к росту издержек.

Инициативу поддержал Минпромторг. Ведомство считает, что предоставление льготы может способствовать сохранению производственной активности на фоне снижения загрузки мощностей, вызванного ослаблением потребительского спроса.

Несмотря на рост производства в 2025 году, рынок косметики, парфюмерии и бытовой химии составил 800 млрд руб., из-за снижения спроса загрузка мощностей к концу года упала до 55−57%, отмечают в РПКА. Производители предупреждают, что без дополнительной поддержки им придется сокращать инвестиционные программы и объемы выпуска продукции. Спаду производства может быть на уровне 12−15%, прогнозируют в ассоциации

Дополнительное давление на рынок оказывают удорожание импортного сырья, сложности с поставками и усиление конкуренции со стороны зарубежных брендов. По словам участников отрасли, продажи импортной косметики на маркетплейсах продолжают расти, что осложняет положение российских производителей. При этом Минфин выступил против предложения о снижении страховых взносов, сославшись на отсутствие необходимых средств в федеральном бюджете. Минпромторг, напротив, поддержал инициативу.

Косметика Бытовая химия
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.