Производители косметики и бытовой химии просят снизить страховые взносы за сотрудников

Российские производители косметики и бытовой химии предложили снизить ставку страховых взносов за сотрудников с 30% до 7,6%. Для этого отрасль необходимо включить в перечень приоритетных обрабатывающих производств, имеющих право на льготный режим. С соответствующей инициативой в правительство обратилась Российская парфюмерно-косметическая ассоциация (РПКА), пишет «Коммерсантъ».

Представители отрасли отмечают, что мера позволит частично компенсировать возросшие расходы на сырье, логистику и проекты по импортозамещению. По их оценке, большинство участников рынка относятся к сегменту малого и среднего бизнеса, который особенно чувствителен к росту издержек.

Инициативу поддержал Минпромторг. Ведомство считает, что предоставление льготы может способствовать сохранению производственной активности на фоне снижения загрузки мощностей, вызванного ослаблением потребительского спроса.

Несмотря на рост производства в 2025 году, рынок косметики, парфюмерии и бытовой химии составил 800 млрд руб., из-за снижения спроса загрузка мощностей к концу года упала до 55−57%, отмечают в РПКА. Производители предупреждают, что без дополнительной поддержки им придется сокращать инвестиционные программы и объемы выпуска продукции. Спаду производства может быть на уровне 12−15%, прогнозируют в ассоциации

Дополнительное давление на рынок оказывают удорожание импортного сырья, сложности с поставками и усиление конкуренции со стороны зарубежных брендов. По словам участников отрасли, продажи импортной косметики на маркетплейсах продолжают расти, что осложняет положение российских производителей. При этом Минфин выступил против предложения о снижении страховых взносов, сославшись на отсутствие необходимых средств в федеральном бюджете. Минпромторг, напротив, поддержал инициативу.