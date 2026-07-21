Производители БАДов предложили усилить контроль за товарами на маркетплейсах

Союз производителей БАДов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением доработать механизм проверки товаров на маркетплейсах. По мнению организации, действующие правила не позволяют эффективно бороться с контрафактной продукцией и недостоверной информацией в карточках товаров, сообщают «Ведомости».

В частности, автоматическая проверка не охватывает описания, фотографии упаковки и заявленные свойства продукции, что дает возможность недобросовестным продавцам вводить покупателей в заблуждение. Кроме того, в союзе указывают на отсутствие единых критериев оценки карточек товаров. В связи с этим союз предлагает распространить контроль на всю информацию, размещаемую продавцами, а также ускорить внедрение новых требований.

Производители также считают слишком длительным переходный период: обязательные проверки маркетплейсами начнут действовать только с 1 марта 2027 года.

Маркетплейсы отмечают, что многие из предложенных мер уже реализуются. Так, в Ozon сообщил, что в категории БАДов автоматически сверяет сведения о товарах с реестрами Роспотребнадзора и системой «Честный знак», а в Wildberries заявили об усиленной проверке товаров для здоровья и напомнили, что ответственность за достоверность информации прежде всего лежит на продавцах.

Эксперты предупреждают, что дальнейшее ужесточение требований может существенно увеличить нагрузку на электронную торговлю. По их оценке, проверка каждой карточки товара потребует значительных ресурсов, приведет к увеличению сроков модерации, сокращению ассортимента и дополнительным расходам для продавцов и площадок.

Ранее сообщалось, что рекламные вложения производителей БАДов в России в 2025 году достигли 3,2 млрд руб. Категория продолжает усиливать присутствие в медиа, а все большую роль в продвижении начинают играть маркетплейсы и аптечные сети.