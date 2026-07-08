Маркетплейсы и аптеки становятся новыми каналами продвижения БАДов

Рекламные вложения производителей БАДов в России в 2025 году достигли 3,2 млрд руб. Категория продолжает усиливать присутствие в медиа, а все большую роль в продвижении начинают играть маркетплейсы и аптечные сети. Такие данные приводит агентство Mera by Okkam в обзоре рекламной активности фармрынка, поступившего в Sostav.

Всего производители лекарств, БАДов и других фармацевтических категорий вложили в рекламу 39,1 млрд руб. Это на 18% больше, чем годом ранее. При этом темпы роста замедлились: в 2024 году прирост составлял 32%. Доля БАДов в общем объеме рекламных инвестиций фармкатегории составила 8,7%.

Одновременно меняется структура продвижения: производители все чаще используют совместные кампании с аптечными сетями и маркетплейсами. На фоне этого сами площадки становятся заметными участниками рекламного рынка. Доля аптек и маркетплейсов в общих инвестициях фармкатегории выросла с 3% в 2021 году до 16% в 2025 году.

Ключевой вклад в рост показателя внесли Teva, Sanofi и другие компании, которые размещаются совместно с «Здравсити», «АптекиПлюс», «Яндекс Маркетом» и другими сетями.

Рынок БАДов остается высококонкурентным: в 2025 году рекламу размещали около 190 производителей. За год в категории появились более 90 новых рекламодателей, однако многие из них ориентированы преимущественно на продажи через маркетплейсы и собственные онлайн-площадки. Доля новых игроков в общем объеме рекламных инвестиций составила около 6%.

Основной объем рекламных расходов по-прежнему приходится на крупнейшие бренды: на топ-10 рекламодателей приходится более 80% инвестиций сегмента. Именно они обеспечили основной рост категории.

Лидером по рекламным вложениям остается «Эвалар». В 2025 году компания увеличила инвестиции в продвижение БАДов на 75% — до 1,43 млрд руб. На бренд пришлось около 45% всех рекламных расходов категории. Второе место занял «Нижфарм», который нарастил рекламный бюджет более чем в два раза. Инвестиции компании выросли на 119% и достигли 428 млн руб.

Все более заметную роль в продвижении БАДов занимает наружная реклама. По итогам 2025 года ее доля в рекламных инвестициях сегмента составила 8%.

Одним из факторов роста стало развитие платформы RWB Media, объединяющей возможности рекламы и продвижения на Wildberries и инвентарь оператора наружной рекламы Russ. Небольшие бренды БАДов используют размещение в наружной рекламе через RWB Media: доля OOH-инвестиций категории, связанных с этой площадкой, выросла с 59% в 2025 году до 65% в январе-феврале 2026 года.

Еще одним драйвером сегмента стал «Нижфарм» — компания остается одним из немногих крупных рекламодателей БАДов, использующих наружную рекламу в медиамиксе. В 2025 году на нее пришлось около 30% всех OOH-инвестиций категории.

Одновременно меняется роль традиционных каналов. Так, в январе-феврале 2026 года доля прямой рекламы на телевидении снизилась с 63% до 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выросла доля радиорекламы — с 5% до 13%.

С точки зрения объемов рекламных инвестиций самыми крупными категориями стали «ЖКТ и пищеварение, микрофлора кишечника» и «Суставы, кости, мышцы». В сегменте «ЖКТ и пищеварение, микрофлора кишечника» рекламные вложения выросли на 40% год к году и достигли 598 млн руб. Продвижение БАДов для суставов, костей и мышц увеличилось на 16% — до 514 млн руб. Расходы на продвижение категории «Суставы, кости, мышцы» оставались более стабильными: за первые два месяца года объем инвестиций снизился лишь на 1% и составил 170 млн руб.

Наталия Белик, ведущий консультант по маркетингу Mera by Okkam: Рынок БАД постепенно трансформируется из категории нишевого фарм-маркетинга в полноценную категорию товаров для здоровья. Это видно в переходе от фрагментированной модели коммуникации к более зрелой структуре, где рост категории обеспечивают крупные игроки, использующие омниканальный медиамикс и интегрирующие ретейл-медиа в бренд-коммуникацию.

По данным Starlink , в 2025 году фармацевтические компании увеличили расходы на традиционную рекламу на 14,7%, доведя совокупный бюджет до 46,1 млрд руб. Главным драйвером роста стало телевидение, особенно формат спонсорства, вложения в который выросли сразу на 77,7%.