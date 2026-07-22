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22.07.2026 в 15:20

Производитель сладостей «Акконд» подал заявки на регистрацию товарных знаков для мороженого

Для брендов компания хочет использовать названия своих кондитерских изделий

Российский производитель кондитерских изделий «Акконд» подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Адель», «Тортимилка», «Трио» и «Шоко-кроко» для мороженого. Об этом пишет Shopper's.

«Акконд» уже использует перечисленные названия для кондитерских изделий: «Адель» — это кокосовые конфеты, «Тортимилка» — вафли, «Трио» — шоколадные конфеты, «Шоко-кроко» — шоколадные плитки.

Производитель владеет фабрикой в Чебоксарах, способной выпускать больше 100 тыс. тонн изделий в год. Помимо указанных сладостей компания делает конфеты «Добрянка», «Леди день», «Леди ночь», «Птица дивная», «Слимо».

Еще «Акконду» принадлежат молочные предприятия: «Аккондмолоко» (выпускает молоко, кефир, сметану, йогурт, творог, масло и другие молочные продукты под брендами «От Красули» и «Гармония дня») и хозяйство «Акконд-агро» (производит молоко).

Эксперты отмечают, что «Акконд» уже занимается молочной продукцией, у компании есть свое сырье, а мороженое является высокомаржинальным товаром.

Роспатент товарные знаки Акконд
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