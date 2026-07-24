Производитель Finish и Vanish продаст часть бизнеса в России группе «Арнест»

Британская Reckitt Benckiser Group договорилась о продаже компании «Арнест» своего российского подразделения — Russian Hygiene — по производству средств гигиены и бытовой химии, сообщается на сайте производителя. Сделку планируется закрыть во втором полугодии 2026 года после выполнения стандартных условий, включая получение необходимых разрешений британских регуляторов.

Портфель российского подразделения включает бренды Finish, Vanish, Veet и Durex. В Reckitt отмечают, что бизнес в сегменте товаров для здоровья компания оставит за собой. По итогам 2025 года выручка российского подразделения в РФ обеспечила около 1% общей чистой выручки основного бизнеса Reckitt.

Как уточняет «Коммерсантъ», в периметр сделки вошло производственное предприятие в Клину Московской области. Сделка уже одобрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

Последние пять лет «Арнест» выступал партнером Reckitt по контрактному производству: на мощностях группы в Тульской области выпускаются освежители воздуха Air Wick. В компании назвали приобретаемый актив перспективным с учетом его производственной и технологической базы.