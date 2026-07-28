«Продо» приобрела «Башкирского бройлера»

Группа «Продо», принадлежащая Андрею Городилову, завершила приобретение компании «Башкирский бройлер», которая специализируется на производстве инкубационного яйца для бройлерного птицеводства. Сделка позволит компании контролировать весь процесс производства куриного мяса и развить экспортное направление, сообщает «Коммерсант».

Финансовые параметры сделки не раскрываются, однако эксперты оценивают стоимость актива в 1,4−2 млрд руб. При этом долговая нагрузка предприятия достигает около 3 млрд руб. Собеседники издания полагают, что ключевым элементом соглашения стало принятие покупателем обязательств по долгам.

«Башкирский бройлер» расположен в Альшеевском районе Башкирии и выпускает около 46 млн инкубационных яиц в год с перспективой увеличения объемов. Предприятие является репродуктором второго порядка, производящим финальный гибрид мясных пород для птицефабрик.

Приобретение соответствует стратегии «Продо» по развитию собственного птицеводческого направления. Интеграция «Башкирского бройлера» позволит «Продо» получить готовую инфраструктуру, сократить время и затраты на строительство аналогичных мощностей с нуля, а также усилить экспортный потенциал. Это должно повысить эффективность бизнеса и снизить зависимость от внешних поставщиков.