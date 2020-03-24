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24.03.2020 в 06:05

Продажи презерватив в России растут на фоне распространения коронавируса

За последнюю неделю спрос увеличился на треть

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на данные DSM Group.

Всего продано 589 тыс. упаковок презервативов на общую сумму 161 млн руб. Для сравнения, в это же время в прошлом году продажи составили 477 тыс. упаковок общей стоимостью 122 млн руб.

По итогам этого года по стоимости реализованной продукции лидирует Reckitt Benckiser (бренд Durex, 709 млн руб. или 46,75% от продаж), AVK Polypharm Inv. Co. Ltd (бренд Contex, 635 млн руб и 41,91%) и CPR (бренд Sico, 95 млн. руб. и 6,28%).

Ранее сообщалось, что новости о распространении коронавируса отразились и на продаже антидепрессантов. Так, с 17 по 23 февраля прирост продаж таких лекарств в розничном сегменте составил 6,8%, а с 24 февраля по 1 марта (последние доступные данные) — уже 11,5%.

Презервативы Коронавирус
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