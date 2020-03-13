В России вырос спрос на антидепрессанты

В России с середины февраля выросли продажи антидепрессантов, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической группы DSM Group. По мнению экспертов, увеличение спроса на лекарства не связано напрямую с внешними факторами, но есть вероятность, что негативные новости внесли свой вклад.

В исследовании сравнили продажи антидепрессантов в первые девять недель 2019 года с аналогичным периодом 2020 года. С 17 по 23 февраля прирост продаж таких лекарств в розничном сегменте составил 6,8%, а с 24 февраля по 1 марта (последние доступные данные) — уже 11,5%. В стоимостном выражении за те же периоды продажи увеличились на 12,5 и 18,5% соответственно.



По словам экспертов, динамика начала года показывает, что за первые девять недель объем продаж этой группы лекарств показал снижение в натуральном выражении на 4,9%, до 1,3 млн упаковок, но в денежном — рост на 11,2%, до 99,4 млн рублей. В этом году лидерами продаж в денежном выражении стали «Ципралекс», «Феварин» и «Золофт» (их доля составляет 34,1%). В упаковках больше всего покупают «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Флуоксетин Ланнахер» — они занимают 39,4%.

По итогам 2019 года объем продаж антидепрессантов, снотворных и седативных препаратов вырос на 5,86% по отношению к 2018 году и составил 15,5 млрд рублей. При этом он одновременно понизился на 1,21% до 148,4 млн упаковок. Однако похожая ситуация со снижением продаж лекарств в натуральном выражении коснулась и остального рынка.