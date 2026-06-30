Продажи чая в России снизились в среднем на 10% с начала года

За первые пять месяцев 2026 года продажи чая в России снизились в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом. По данным «Эвотора», продажи черного чая сократились на 11%, зеленого — на 9%, травяного — на 10%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Наиболее заметное снижение пришлось на рассыпной чай. Продажи рассыпного черного чая уменьшились на 15%, рассыпного зеленого — на 6%. При этом, по данным Росстата, цены почти не изменились: черный чай подорожал на 1,7%, а зеленый — на 0,2%.

Аналитики NTech по итогам января-марта 2026-го зафиксировали сокращение натуральных продаж чая на 2% год к году.

Одновременно растет интерес покупателей к альтернативным видам чая. По оценке «Эвотора», продажи этой категории, в которую входят матча и пуэр, увеличились на 57% в натуральном выражении.

Участники рынка считают, что поддержать спрос поможет расширение ассортимента. В «Эвоторе» указали, что ассортимент черных чаев в несетевой рознице за год сократился с 849 до 822 позиций, зеленых — с 329 до 313. Однако в «Магните» заверили, что продажи чая в целом остаются стабильными, а черный — лидер по объему спроса.