Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Анастасия Речанская
Без лишних созвонов: журнал Глабикс о коммуникациях в бизнесе
Станислав Новиков

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.06.2026 в 10:30

Продажи чая в России снизились в среднем на 10% с начала года

Спрос на традиционные сорта сокращается, тогда как альтернативные виды напитка демонстрируют рост

За первые пять месяцев 2026 года продажи чая в России снизились в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом. По данным «Эвотора», продажи черного чая сократились на 11%, зеленого — на 9%, травяного — на 10%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Наиболее заметное снижение пришлось на рассыпной чай. Продажи рассыпного черного чая уменьшились на 15%, рассыпного зеленого — на 6%. При этом, по данным Росстата, цены почти не изменились: черный чай подорожал на 1,7%, а зеленый — на 0,2%.

Аналитики NTech по итогам января-марта 2026-го зафиксировали сокращение натуральных продаж чая на 2% год к году.

Одновременно растет интерес покупателей к альтернативным видам чая. По оценке «Эвотора», продажи этой категории, в которую входят матча и пуэр, увеличились на 57% в натуральном выражении.

Участники рынка считают, что поддержать спрос поможет расширение ассортимента. В «Эвоторе» указали, что ассортимент черных чаев в несетевой рознице за год сократился с 849 до 822 позиций, зеленых — с 329 до 313. Однако в «Магните» заверили, что продажи чая в целом остаются стабильными, а черный — лидер по объему спроса.

продажи Чай
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.