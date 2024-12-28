Продажи новых китайских авто в России в 2025-м не превысят результаты уходящего года

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 году могут составить от 1,5 до 1,65 млн единиц. Такой прогноз озвучили ТАСС эксперты «Газпромбанк автолизинга» и «Автобизнесревю».

Отмечается, что реализацию 1,65 млн машин (рост на 6% относительно 2024-го) подразумевает оптимистичный сценарий, а 1,5 млн (снижение на 4% год к году) — негативный.

По мнению экспертов, продажи китайских марок вряд ли превзойдут результаты уходящего года — они останутся на отметке около 1 млн автомобилей либо снизятся до 900 тыс.

По данным «Автостата», за январь-ноябрь 2024 года доля китайских автомобилей на российском рынке достигла почти 60%. За 11 месяцев в России было продано 848 тыс. машин из Китая, что на 80% больше, чем год назад.

Прогноз продаж автобрендов

Эксперты «Газпромбанк автолизинга» и «Автобизнесревю» ожидают, что лидером продаж в следующем году снова станет Lada. Дилеры реализуют 420−460 тыс. автомобилей, благодаря чему «АвтоВАЗ» займет на рынке долю в 28%.

Что касается других российских производителей, специалисты прогнозируют продажу 27−30 тыс. автомобилей «Москвич», 18−20 тыс. авто Solaris и 11−20 тыс. машин УАЗ.

Бестселлером среди китайских автомарок будет Haval. При развитии базового сценария в России продадут около 210 тыс. кроссоверов, в случае негативного — 190 тыс. автомобилей. В обоих случаях доля бренда на рынке, по прогнозам аналитиков, будет составлять примерно 12,7%.

Эксперты также полагают, что доля китайских Chery и Geely на российском авторынке составит 8,5−8,7% для каждой марки. В количественном выражении Chery реализует от 130 до 145 тыс. авто в зависимости от развития ситуации, а Geely — от 127 до 140 тыс.

Продажи еще одного китайского бренда — Changan — достигнут отметки в 118−130 тыс. машин, что на 10−20% превысит показатели 2024 года.

«Продажи прочих китайских брендов из первой десятки останутся в рамках пятизначных значений. Среди них наиболее жесткая конкуренция за долю рынка (3%) и продажи (45−50 тыс. автомобилей) развернется в трио китайско-белоруской Belgee, а также Jetour и Omoda», — говорится в исследовании.

Кроме того, продажи Exeed можно ждать на уровне в 35−40 тыс. машин. Автобренд Tank может получить 32−35 тыс. новых покупателей, а Jaecoo — 27−30 тыс.

Отмечается, что на 2025 год назначен старт продаж автомобилей KGM. Вместе с этим с авторынка России может уйти до четверти массовых брендов с продажами менее 100 автомобилей в месяц, полагают авторы отчета.

Ранее экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и основатель «Автомаркетолога» Олег Мосеев говорил, что до 10 китайских автобрендов могут покинуть российский рынок. Среди них — Kaiyi, Skywell, Haima, VGV, GAC. Основные причины — низкие продажи и работа в убыток.