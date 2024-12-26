10 китайских автобрендов могут покинуть российский рынок из-за низких продаж

10 китайских автокомпаний могут покинуть российский рынок. Основные причины — низкие продажи и работа в убыток. Об этом «Газете.Ru» рассказал экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и основатель «Автомаркетолога» Олег Мосеев.

Многие из компаний продают примерно 20 машин в месяц через дилерские центры, что экономически невыгодно, отмечает Мосеев. Это относится к автомобилям, которые не имеют локальных производств.

Из-за низкого спроса на машины российские дилеры начинают разрывать сотрудничество с автобрендами, что грозит потерей дилерской сети.

В первом полугодии около 20 машин на одного дилера продавали автокомпании Kaiyi (производится на «Автоторе» и входит в Chery), Skywell, SWM, Haima и VGV, уточнил эксперт.

«При таких продажах точно вызывает вопросы экономическая целесообразность работы брендов в России. Насколько я понимаю, Kaiyi пытаются отдать бренду Jetour, чтобы они им занимались. Посмотрим, что из этого выйдет», — отметил Олег Мосеев.

Эксперт уточнил, что убытки от продаж не всегда приводят к уходу компании с рынка. Некоторые из аутсайдеров еще могут наладить свою работу: одни из них совсем недавно вышли на рынок, другие долгое время думали над тем, стоит ли им присутствовать в России.

Например, по словам Мосеева, китайский бренд GAC имеет невысокие объемы продаж на одного дилера, однако у этой компании есть планы на будущее развитие.

«Думаю, с высокой долей вероятности [перестанут продавать машины] Livan, Kaiyi, SWM и Foton. Дилеры перестали инвестировать в эти бренды», — говорил ранее «Автостату» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

До этого сообщалось, что в нескольких российских городах у дилеров бренда Skywell закончились новые машины. Кроме того, сократилось и число самих дилеров.