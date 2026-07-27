Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.07.2026 в 17:05

Продавцам на Ozon запретили использовать имя и изображения Никиты Джигурды

С предпринимателей взыскали 200 тыс. рублей

Пресненский суд Москвы запретил двум индивидуальным предпринимателям использовать имя и изображение артиста Никиты Джигурды при продаже масок на Ozon. Об этом сообщила пресс-служба московских судов в Telegram-канале.

Один из ответчиков продавал картонную маску с лицом артиста в составе набора «Звезды российской эстрады», второй — тканевые маски с его изображением. Суд запретил обоим предпринимателям обрабатывать и распространять в интернете персональные данные Джигурды, включая имя, фамилию, отчество и изображение, а также взыскал с каждого компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей и судебные расходы.

Ранее Хамовнический суд Москвы постановил удалить из объявлений о продаже персональные данные актера Сергея Безрукова, включая имя, фамилию и изображение. Тогда суд взыскал с индивидуального предпринимателя Кристины Соболевской компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб. и судебные издержки.

Никита Джигурда Ozon Законы Суд маркетплейсы
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.