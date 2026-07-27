Продавцам на Ozon запретили использовать имя и изображения Никиты Джигурды

Пресненский суд Москвы запретил двум индивидуальным предпринимателям использовать имя и изображение артиста Никиты Джигурды при продаже масок на Ozon. Об этом сообщила пресс-служба московских судов в Telegram-канале.

Один из ответчиков продавал картонную маску с лицом артиста в составе набора «Звезды российской эстрады», второй — тканевые маски с его изображением. Суд запретил обоим предпринимателям обрабатывать и распространять в интернете персональные данные Джигурды, включая имя, фамилию, отчество и изображение, а также взыскал с каждого компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей и судебные расходы.

Ранее Хамовнический суд Москвы постановил удалить из объявлений о продаже персональные данные актера Сергея Безрукова, включая имя, фамилию и изображение. Тогда суд взыскал с индивидуального предпринимателя Кристины Соболевской компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб. и судебные издержки.