«Приключения ЭдМана и МэтМана»: Admon.ai в поисках правды

Так сложилось, что исторически Admon начался с двух вполне реальных супергероев, решивших сплотиться ради одной общей цели — чистого трафика на рекламном рынке. Их путь к объединению был весьма логичен, ведь первый — работал в найме по развитию бизнеса, связанного с противодействием пиратству, а второй — должен был стать его клиентом, но вскоре после знакомства они стали не только хорошими друзьями, а еще и бизнес-партнерами. Та пятница 2015 года многое изменила. Это был обычный вечер, они встретились, чтобы обсудить, как прошла рабочая неделя, и тут закрутилось…
От мастера Йоды до зеленого Человека-паука
Интересный факт о MidJorney: как ни крути, а любой инопланетянин по его мнению — Мастер Йода. Спросите, откуда вообще взялся инопланетянин? До этого нейрокомикса у нас уже был свой маскот — инопланетянин-супергерой AdMan, пришедший на борьбу с мошенническим трафиком в интернете.
Кстати, вот он:
AdMan стал нам настолько близким другом, что при разработке мерча компании мы создали различные его интерпретации, вдохновленные музыкальными исполнителями.
Сгенерировав промпт, связанный с инопланетянами, мы стали получать подобные результаты:
После обсуждения результатов с коллегами, подумали, что можно попробовать усложнить запрос, и добавили больше деталей в промпт. Но даже смена окружения не спасала нас от специфичных Йода-ушей:
И лишь один раз у нас получилось эти уши «спрятать».
Очень грозные ребята идут спасать ваш трафик:
На этом этапе мы поняли, что, как инопланетянина ни крути, придется уйти в супергеройскую тематику. Задали запрос про супергероя в зеленом костюме, но как мы и говорили, у MidJourney есть большие сложности с созданием чего-то абсолютно нового, уникального:
Намек принят, открываем супергеройский словарик и приходим к выводу, что:
- AdMan похож на зеленого Человека-паука. Кстати, паутина по-английски — web, а в вебе AdMan — как рыба в воде;
- Его товарищ должен быть не только из другой вселенной, но и в идеале — из другого комикса. Таким образом мы хотели подчеркнуть, что в обычной жизни они бы точно не встретились. Так появился MatMan — завсегдатай рекламного рынка, имеющий большой опыт борьбы с мошенничеством.
Вернёмся к MidJorney. Задаём запрос: «Человек-Паук в зеленом костюме», добавляем нужные детали и отправляем на обработку. Результат наконец-то стал ближе к истине:
С помощью секретного оружия (Photoshop Beta с встроенным ИИ) убираем все лишние детали и получаем AdMan-а «в максимальной комплектации»:
В дальнейшем Photoshop спасал нас от самой частой проблемы коллег: различная интерпретация каждого нового запроса. Мы переодевали героиню обратно в оранжевую куртку, убирали уши у BadMan-а и практически с нуля собирали сцену с воровством сумки — MidJourney не понимал, как изобразить сцену, в которой мошенник именно ворует сумочку, а не просто гуляет с ней по бару.
Выводы и советы:
- Ищите образ компании в кино, мультфильмах и комиксах. Чем более популярным будет ваш образ, тем проще вам будет создать что-то, что действительно описывает вашу деятельность;
- Проблему с искажением лиц можно решить, если задать актера или иную публичную личность (отгадаете, какая актриса в главных ролях нашей истории?);
- Обязательно попробуйте Adobe Photoshop с функцией ИИ: он поможет спасти запросы в случаях, когда MidJorney был очень близок к сути (например, если вам нужно поменять детали или расширить область изображения).