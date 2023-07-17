«Приключения ЭдМана и МэтМана»: Admon.ai в поисках правды

Так сложилось, что исторически Admon начался с двух вполне реальных супергероев, решивших сплотиться ради одной общей цели — чистого трафика на рекламном рынке. Их путь к объединению был весьма логичен, ведь первый — работал в найме по развитию бизнеса, связанного с противодействием пиратству, а второй — должен был стать его клиентом, но вскоре после знакомства они стали не только хорошими друзьями, а еще и бизнес-партнерами. Та пятница 2015 года многое изменила. Это был обычный вечер, они встретились, чтобы обсудить, как прошла рабочая неделя, и тут закрутилось…

От мастера Йоды до зеленого Человека-паука

Интересный факт о MidJorney: как ни крути, а любой инопланетянин по его мнению — Мастер Йода. Спросите, откуда вообще взялся инопланетянин? До этого нейрокомикса у нас уже был свой маскот — инопланетянин-супергерой AdMan, пришедший на борьбу с мошенническим трафиком в интернете.

Кстати, вот он:

AdMan стал нам настолько близким другом, что при разработке мерча компании мы создали различные его интерпретации, вдохновленные музыкальными исполнителями.

Сгенерировав промпт, связанный с инопланетянами, мы стали получать подобные результаты:

После обсуждения результатов с коллегами, подумали, что можно попробовать усложнить запрос, и добавили больше деталей в промпт. Но даже смена окружения не спасала нас от специфичных Йода-ушей:

И лишь один раз у нас получилось эти уши «спрятать».

Очень грозные ребята идут спасать ваш трафик:

На этом этапе мы поняли, что, как инопланетянина ни крути, придется уйти в супергеройскую тематику. Задали запрос про супергероя в зеленом костюме, но как мы и говорили, у MidJourney есть большие сложности с созданием чего-то абсолютно нового, уникального:

Намек принят, открываем супергеройский словарик и приходим к выводу, что:

AdMan похож на зеленого Человека-паука. Кстати, паутина по-английски — web, а в вебе AdMan — как рыба в воде;

Его товарищ должен быть не только из другой вселенной, но и в идеале — из другого комикса. Таким образом мы хотели подчеркнуть, что в обычной жизни они бы точно не встретились. Так появился MatMan — завсегдатай рекламного рынка, имеющий большой опыт борьбы с мошенничеством.

Вернёмся к MidJorney. Задаём запрос: «Человек-Паук в зеленом костюме», добавляем нужные детали и отправляем на обработку. Результат наконец-то стал ближе к истине:

С помощью секретного оружия (Photoshop Beta с встроенным ИИ) убираем все лишние детали и получаем AdMan-а «в максимальной комплектации»:

В дальнейшем Photoshop спасал нас от самой частой проблемы коллег: различная интерпретация каждого нового запроса. Мы переодевали героиню обратно в оранжевую куртку, убирали уши у BadMan-а и практически с нуля собирали сцену с воровством сумки — MidJourney не понимал, как изобразить сцену, в которой мошенник именно ворует сумочку, а не просто гуляет с ней по бару.

Выводы и советы: