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25.06.2025 в 11:20

Путин поручил кабмину изучить предложения бизнеса о возвращении западных брендов в РФ

Сделать это правительство должно до 1 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть предложения ведущих деловых объединений, касающиеся возвращения зарубежных компаний в РФ. Кабинету министров нужно при необходимости обеспечить учет таких предложений и представить доклад до 1 июля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами «Деловой России» 13 мая.

Ранее Путин призвал учитывать интересы РФ при возвращении западных компаний. Президент подчеркнул необходимость баланса между конкуренцией и защитой национальных производителей. Представители «Деловой России» предложили разделить ушедшие компании на категории в зависимости от поведения.

В Минпромторге сообщали, что ушедшие с отечественного рынка бренды пока не подавали заявок о возвращении, но занять покинутые ниши зарубежным игрокам будет непросто.

Владимир Путин Правительство возвращение брендов
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