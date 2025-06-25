Путин поручил кабмину изучить предложения бизнеса о возвращении западных брендов в РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть предложения ведущих деловых объединений, касающиеся возвращения зарубежных компаний в РФ. Кабинету министров нужно при необходимости обеспечить учет таких предложений и представить доклад до 1 июля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами «Деловой России» 13 мая.

Ранее Путин призвал учитывать интересы РФ при возвращении западных компаний. Президент подчеркнул необходимость баланса между конкуренцией и защитой национальных производителей. Представители «Деловой России» предложили разделить ушедшие компании на категории в зависимости от поведения.

В Минпромторге сообщали, что ушедшие с отечественного рынка бренды пока не подавали заявок о возвращении, но занять покинутые ниши зарубежным игрокам будет непросто.