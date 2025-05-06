Владимир Путин призвал учитывать интересы России при возвращении западных компаний

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечить баланс между свободой конкуренции и защитой национальных производителей при возможном возвращении иностранных компаний, покинувших страну после 2022 года. Об этом он заявил в ходе встречи с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком, сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран приобретает все большую актуальность. Владимир Путин отметил, что особенно важно учитывать интересы отечественных инвесторов, которые уже вложились в развитие предприятий.

После начала специальной военной операции (СВО) и введения антироссийских санкций ряд крупных западных брендов, включая Apple, Siemens, Netflix и Volkswagen, прекратили свою деятельность в РФ. В текущих условиях власти рассматривают возможные механизмы адаптации законодательства и корректировки экономической политики для обеспечения интересов российской промышленности при потенциальном возвращении иностранных участников рынка.