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06.05.2025 в 17:10

Владимир Путин призвал учитывать интересы России при возвращении западных компаний

Президент подчеркнул необходимость баланса между конкуренцией и защитой национальных производителей

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Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечить баланс между свободой конкуренции и защитой национальных производителей при возможном возвращении иностранных компаний, покинувших страну после 2022 года. Об этом он заявил в ходе встречи с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком, сообщает ТАСС.

Петр Ковалев/ТАСС. Источник TASS Photo

По словам российского лидера, анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран приобретает все большую актуальность. Владимир Путин отметил, что особенно важно учитывать интересы отечественных инвесторов, которые уже вложились в развитие предприятий.

После начала специальной военной операции (СВО) и введения антироссийских санкций ряд крупных западных брендов, включая Apple, Siemens, Netflix и Volkswagen, прекратили свою деятельность в РФ. В текущих условиях власти рассматривают возможные механизмы адаптации законодательства и корректировки экономической политики для обеспечения интересов российской промышленности при потенциальном возвращении иностранных участников рынка.

Владимир Путин Россия
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