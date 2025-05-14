Бизнес предложил разделить ушедшие компании на категории в зависимости от поведения

Представители объединения «Деловая Россия» на встрече с президентом Владимиром Путиным предложили рассмотреть условия возвращения иностранных компаний на отечественный рынок. В частности, необходимо разделить их на несколько категорий в зависимости от поведения, сообщают «Ведомости».

Часть зарубежных компаний, по словам предпринимателей, сохранили присутствие в России и продолжили инвестировать, несмотря на давление со стороны своих властей. К таким компаниям предложили относиться «трепетно, бережно, как к своим».

Бизнес, который уходил «с уважением, без ущерба для потребителей» и передал активы российским инвесторам, может создавать совместные предприятия с российскими партнерами с сохранением за последними акционерного контроля. Такой формат должен стать обязательным для предприятий стратегических отраслей.

Компании, которые ушли, не выполнив договорных и гарантийных обязательств, обязаны сначала возместить понесенные убытки. Полностью заблокировать следует возвращение для бизнеса, представители которого «позволяли себе выраженную антироссийскую риторику, поддерживали ВСУ».

Путин в ответ на предложения бизнеса призвал подходить к вопросу возвращения иностранцев более прагматично и индивидуально, в частности, учитывать поведение партнеров в предыдущие три года. По его словам, часть компаний уходили из России «со слезами», исключительно из-за давления властей своих стран.

Ранее Путин подчеркнул необходимость обеспечить баланс между свободой конкуренции и защитой национальных производителей при возможном возвращении иностранных компаний, покинувших страну после 2022 года.