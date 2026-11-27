ООО «Самолет-Недвижимость МСК» подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы о взыскании в пользу рекламного агентства 2R-Media около 284 млн руб. В конце октября суд удовлетворил иск агентства, связанный с задолженностью за рекламные услуги.



В ходе разбирательства «Самолет» заявлял о наличии встречных требований к 2R-Media и просил зачесть их в счет задолженности. Девелопер ссылался на переплату по двум договорам — на 29,6 млн и 7,5 млн руб. Однако агентство не признало наличие долга перед заказчиком.



Суд не произвел зачет. Он указал, что ответчик не представил достаточных доказательств возникновения задолженности 2R-Media, а также документов, подтверждающих основания и сроки возникновения встречных обязательств. В частности, приложенные платежные поручения и акты сверки не подтвердили позицию девелопера.



Изначально 2R-Media требовало взыскать с «Самолета» около 682 млн рублей. Позднее агентство уступило часть требований на 359 млн рублей ООО «Кех Коммерц» — юридическому лицу Авито — и уточнило иск. В результате суд взыскал оставшуюся задолженность и пени.



Ранее к «Самолет-Недвижимость МСК» также предъявляли претензии другие рекламные агентства. В частности, суд удовлетворил иск Realweb почти на 320 млн руб., а Twiga Digital Performance ( TWIGA Communication Group ) требовала взыскать 52,6 млн руб. задолженности и пеней. SA MEDIA GROUP подала иск к «Самолету» на 1,2 млрд руб.