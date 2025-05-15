Ушедшие с российского рынка бренды пока не подавали заявок о возвращении

На сегодняшний день ни один из иностранных брендов, которые ранее ушли из России, не подавал заявок о возвращении. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов, его слова цитирует «Интерфакс».

Общий подход к возвращению зарубежных брендов в РФ ранее обозначил президент Владимир Путин: при рассмотрении заявок власти будут исходить из того, насколько это выгодно для России и насколько корректно вели себя компании, уходя из страны. Глава государства подчеркнул необходимость баланса между конкуренцией и защитой национальных производителей.

Минпромторг намерен работать в рамках указанного подхода. По словам Чекушова, зарубежным брендам будет непросто занять покинутые ниши, потому что во многих промышленных сферах появились российские аналоги продукции, которые по качеству не уступают иностранным.

При возвращении зарубежных брендов Минпромторг намерен исходить из интересов российских компаний. Ранее в ведомстве заявляли, что не планируют стимулировать возвращение ушедших с рынка РФ иностранных игроков.