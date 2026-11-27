Управляющая компания сети супермаркетов «Ярче!» — томское ООО «Камелот-А» — через суд восстановила права на товарные знаки ретейлера. Арбитражный суд Томской области удовлетворил иск компании о признании недействительными сделок по передаче брендов иностранным структурам, сообщает «Коммерсант».

Товарные знаки «Ярче!» были зарегистрированы в 2012 и 2018 годах. В 2018−2019 годах «Камелот-А» передала исключительные права на них австралийской компании KDV-Sport, а в 2023 году правообладателем стала дубайская Flexway FZCO. В 2024 году Flexway выдала управляющей компании сети неисключительную лицензию, фактически оставив «Ярче!» возможность пользоваться собственным брендом на правах пользователя.

Возвращение товарных знаков стало частью изменений в структуре владения КДВ. В 2025 году активы холдинга, включая «Камелот-А», по требованию Генпрокуратуры обратили в доход государства. Бизнес передали в управление структуре Россельхозбанка «РСХБ-Финанс».

Суду пришлось рассмотреть всю цепочку сделок по передаче брендов, а не только первоначальные договоры. Юристы отмечают, что признание сделок недействительными вместе с восстановлением прав «Камелот-А» позволило изменить сведения о правообладателе в реестре. Ранее нахождение товарных знаков в иностранных юрисдикциях затрудняло их оценку и использование в качестве актива при возможной сделке.

Кроме того, юристы не исключают, что компания сможет отдельно оспорить требования о выплате роялти за предыдущие годы, если будут доказаны нарушения при смене правообладателя.

Ранее сообщалось, что производитель крабовых палочек Vici судится из-за прав на товарный знак.