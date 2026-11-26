Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала закон, запрещающий на пять лет продажу детских игрушек со встроенными чат-ботами на основе ИИ. Ограничение распространяется на кукол, роботов и другие устройства, которые подключаются к интернету и могут разговаривать с детьми. За нарушение компаниям грозит штраф до $15 тыс. Об этом сообщает Engadget.

Поводом для принятия закона стали результаты проверки игрушек, предназначенных для детей от трех до 12 лет. Исследование провел американский фонд US Public Interest Research Group Education Fund (PIRG). Выяснилось, что некоторые устройства могли поддерживать разговоры на сексуальные темы и давать детям опасные советы, например связанные с действиями, способными привести к пожару.

Кроме того, у многих игрушек практически отсутствовали инструменты родительского контроля. По данным исследования, по мере продолжения разговора защитные ограничения чат-ботов могли ослабевать. Некоторые устройства также были способны записывать голос ребенка и сканировать его лицо.

По словам Хокул, власти не должны допускать, чтобы игрушки, предназначенные для детей, подвергали их риску неподходящего общения, манипулировали их эмоциями или нарушали конфиденциальность.

Новый запрет вступает в силу на фоне растущего внимания американских властей к безопасности ИИ-продуктов и их влиянию на детей.