Президент АКАР рассказал о тенденциях на рекламном рынке за три квартала 2022 года

Президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Пискарёв рассказал об изменениях на российском рекламном рынке в 2022 году. За январь-сентябрь 2022 года из 33 самых крупных рекламодателей по бюджету только четыре являются иностранными, рассказал Пискарев в ходе одиннадцатого международного форума «Матрица рекламы» со ссылкой на данные Mediascope. Если в 2019 году в топ-15 было девять иностранных компаний, в январе-сентябре 2022-го в списке лидеров только отечественные бренды.

Сколько компаний покинуло рынок РФ

На 1 октября 2022 года свои инвестиции на рекламном рынке России приостановили 159 компаний. С возможностью возврата рынок покинули 498 фирм, количество полностью ушедших игроков составляет 320.



Таким образом, на конец июня 2022 года 59% (более 1000) иностранных компаний ушли из России. Особенно свое присутствие сократили чехи (78%), шведы (88%) и британцы (88%). Итальянские и индийские фирмы чаще других принимали решение сократить производство (23%), а австрийские (27%) и чешские (22%) чаще других незначительно снижали свою активность. При этом 80% китайских и 57% индийских компаний продолжили вести бизнес, как обычно.

Больше всего рынок покинули компании в области: НКО (92%), IT (76%), недвижимость (71%), коммуникации (67%), промышленность (57%), финансы (53%), запчасти, бытовые товары длительного использования (63%) и FMCG (50%).

Бум интернета и социальных сетей

Интернет превращается в охватное медиа. Смена покупательских паттернов привела к формированию нового покупателя, который гибко распределяет свои покупки между онлайн- и офлайн-каналами. Следовательно, онлайн- и офлайн-каналы все больше сливаются в единую среду, а e-commerce трансформируется в mcommerce (mobile commerce — торговля через мобильные версии сайтов и мобильные приложения). Смартфон становится важным устройством совершения покупок.

В феврале-июле 2022 года среднемесячная аудитория интернета по всей России выросла почти до 103 млн человек старше 12 лет (84% населения). При этом время нахождения в сети увеличилось почти до четырех часов — жители России ежедневно проводили в интернете в среднем три часа 41 минут.

Молодые пользователи стали проводить в интернете значительно больше времени — до шести часов в группе 12−24 лет, тогда как наиболее возрастная аудитория, старше 65 лет, пользуется интернетом три часа в день. Больше всего времени в интернете тратили на социальные сети (20% от всего времени в интернете за день), считают эксперты. Больше всего времени россияне тратят на следующие категории:

видео (19%)

мессенджеры (14%)

игры (10%)

e-commerce площадки (3%)

Аудитория заблокированных ресурсов сильно сократилась и перераспределилась на другие социальные сети: наибольший прирост аудитории ощутили Telegram и «ВКонтакте». Охват «Одноклассников» также увеличился.