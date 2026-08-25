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25.08.2026 в 12:05

Накопительный эффект: как медийная реклама на маркетплейсе увеличивает брендовые запросы

При бюджетах от 500 тысяч рублей и широком охвате рост брендовых запросов достигает 150% и сохраняется несколько месяцев

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Охватные медийные форматы на маркетплейсах становятся все более востребованными у брендов, однако их влияние на продажи остается предметом дискуссии. Эксперты Easy Commerce сопоставили данные 20 брендов из категории ухода за волосами и выявили связь между медийными размещениями и динамикой брендового спроса. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Анализ показал, что периоды медийной активности совпадают с ростом числа брендовых запросов. В данных «Яндекс Вордстата» базовый уровень поискового интереса в течение года постепенно увеличивался, однако наиболее заметные скачки приходились на периоды запуска кампаний и сразу после их завершения. У одного из брендов частотность запросов выросла примерно с 3,5 тыс. в начале года до более 7 тыс. в месяц после серии осенних размещений. При этом непосредственно после кампании показатель увеличился примерно на 20% за месяц.

Более выраженная динамика наблюдалась во внутреннем поиске Ozon. После запуска размещений количество брендовых запросов выросло на 55% — с 18 тыс. до 28 тыс. в месяц, а через несколько месяцев после завершения кампании превысило 40 тыс. запросов в месяц.

Как отмечают авторы исследования, такая динамика может указывать на отложенный эффект медийной рекламы: пользователь не всегда переходит по баннеру сразу, но позже возвращается на маркетплейс и ищет бренд самостоятельно. Внутри площадки этот рост заметен раньше и выражен сильнее, поэтому данные Ozon Seller показывают эффект быстрее, чем внешние источники.

Связь между рекламной активностью и ростом интереса к брендам подтверждалась также при анализе разных вариантов написания названий. Для каждого бренда сравнивались русскоязычные и англоязычные запросы, и в обоих случаях фиксировалась схожая динамика.

Исследование также подтвердило зависимость эффекта от бюджета и охвата. Кампании стоимостью до 100 тыс. рублей при ограниченном охвате обеспечивали краткосрочный рост брендовых запросов на 5−12%, который быстро снижался после завершения размещений. При бюджете 100−300 тыс. рублей прирост составлял в среднем 15−35% и фиксировался как во внешнем поиске, так и внутри маркетплейса.

Наиболее заметный результат показывали кампании с бюджетом от 300 тыс. рублей и охватом в несколько миллионов показов. В таких случаях uplift брендовых запросов достигал 40−90%, а у отдельных брендов число поисковых запросов внутри маркетплейса практически удваивалось. При бюджетах свыше 500 тыс. рублей и широком охвате рост достигал 80−150%, причем повышенный уровень спроса сохранялся еще несколько месяцев после окончания кампаний.

Ключевым фактором эффективности оказался не только бюджет, но и число контактов с аудиторией. Размещения с охватом менее 100 тыс. показов практически не влияли на поисковый спрос, тогда как кампании с охватом 1−3 млн показов формировали устойчивый рост. При достижении нескольких миллионов показов фиксировалось кратное увеличение брендовых запросов, что может свидетельствовать о наличии определенной частоты контактов, необходимой для изменения поведения пользователей.

В Easy Commerce отмечают, что эффект медийных размещений проявляется как во внешнем поиске, так и внутри маркетплейса, причем на самой площадке он возникает быстрее и выражен сильнее. После завершения крупных кампаний уровень брендовых запросов не возвращался к исходным значениям, а формировал новый, более высокий базовый уровень.

Как проводилось исследование

Для анализа эксперты Easy Commerce выбрали 20 крупнейших по выручке брендов подкатегории «Уход за волосами» на Ozon. В качестве источников данных о поисковом спросе использовались «Яндекс Вордстат» и Ozon Seller: первый отражал внешний интерес пользователей к брендам, второй — динамику поискового спроса непосредственно внутри маркетплейса. Целевыми метриками стали динамика брендовых запросов и search uplift.

В рамках исследования эксперты анализировали временные ряды, сравнивали периоды до, во время и после кампаний, оценивали зависимость uplift от бюджета и охвата, а также изучали накопительный эффект после завершения размещений. При этом для повышения чистоты анализа отбирались периоды без дополнительных маркетинговых активностей, которые могли повлиять на результаты.

Бренды Маркетплейс Easy Commerce Easy Commerce by Okkam
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