В DIDENOK TEAM назвали стоимость просмотра рекламы у блогеров в разных соцсетях

Коммуникационное агентство DIDENOK TEAM представило актуальные средние показатели CPV — стоимости одного просмотра рекламного контента — у блогеров в TikTok, YouTube, Telegram и VK. Исследование также отражает удорожание рекламных размещений у авторов на фоне изменений медиаландшафта

В отчете использованы внутренние сметы и прайсы на рекламные размещения у блогеров за период с июля 2025-го по июль 2026 года. В выборку вошли данные от 550 блогеров в Telegram, 700 — на YouTube, 500 — во VK и 650 — в TikTok. Средний CPV рассчитывался отдельно для каждой площадки, тематики и формата размещения.

В TikTok стоимость просмотра в большинстве категорий различается незначительно. Без учета селебрити показатель составляет от 1,57 до 2,61 рубля. Самый высокий CPV зафиксирован у селебрити — 4,50 рубля, а также в категориях «Бьюти / фешен» — 2,61 рубля и «Юмор» — 2,60 рубля. Наиболее низкая стоимость просмотра отмечена в категориях «Контент для детей» — 1,57 рубля, «Челленджи» — 1,60 рубля и «Гейминг» — 1,80 рубля.

Относительно низкую стоимость просмотра в TikTok поддерживает алгоритмическая выдача: ролики могут получать охват за пределами подписной аудитории автора.

На YouTube CPV существенно зависит от формата размещения. Прероллы остаются наиболее доступным вариантом во всех категориях, тогда как интеграции стоят дороже, поскольку глубже встроены в выпуск, дольше удерживают внимание и воспринимаются как рекомендация автора. Наибольший разброс показателей демонстрируют Shorts: в некоторых тематиках короткие ролики обходятся дороже полноформатных интеграций.

Как отмечают авторы отчета, разница связана с особенностями категорий. Shorts органичны для широких тематик: авторы чаще создают короткие ролики, а аудитория активнее их смотрит. Такой контент чаще строится на трендах и лучше попадает в рекомендации, обеспечивая высокий охват. В специализированных категориях — бизнесе, технологиях и автомобилях — аудитория больше ориентирована на длинный и информативный формат. Поэтому Shorts здесь могут стоить дороже из-за узости тематики и меньшей эффективности алгоритмического продвижения.

На YouTube наиболее высокий средний CPV зафиксирован в категориях «Бизнес / финансы» — 3,64 рубля, «Бьюти / фешен» — 3,70 рубля, «Спорт / фитнес» — 3,64 рубля и «Техника / технологии» — 3,64 рубля. Более низкая стоимость просмотра отмечена в развлекательном контенте — 1,53 рубля, категории «Строительство / дизайн / ремонт / DIY» — 1,64 рубля и «Еда» — 1,85 рубля.

В Telegram наблюдается общее удорожание рекламных размещений, что в исследовании связывается с турбулентностью вокруг площадки. Самый высокий CPV отмечен в категориях «Строительство / дизайн» — 9,34 рубля, «Бизнес / финансы» — 9,15 рубля и «Селебрити» — 8,25 рубля. Наиболее доступными стали «Новости / маркетинг» — 2,80 рубля, «Контент для детей» — 3,96 рубля и «Авто» — 4,29 рубля.

Более высокий CPV характерен для категорий, в которых особенно важны экспертность автора и доверие аудитории. Такие каналы могут иметь меньший охват, но обеспечивать более ценный контакт с целевой аудиторией. В широких категориях стоимость просмотра остается ниже благодаря массовому охвату. При этом CPV у инфлюенсеров обычно выше, чем в пабликах.

В VK наиболее выгодным форматом остаются интеграции в длинные видео: их CPV составляет от 0,79 до 1,68 рубля. Одним из факторов этого показателя стало развитие эксклюзивного контента в VK, востребованность которого, по мнению авторов исследования, позволяет собирать значительные охваты и снижать стоимость одного просмотра по сравнению с другими форматами.

В публикациях CPV варьируется от 4 до 14 рублей, а в клипах — от 2,80 до 12 рублей. Самые высокие показатели отмечены в категориях «Селебрити» — 13 рублей, «Спорт / фитнес» — 9 рублей и «Бьюти / фешен» — 8,30 рубля. Наиболее низкий CPV зафиксирован у шоу — 1,23 рубля, подкастов / интервью — 1,24 рубля и научно-образовательного контента — 1,40 рубля.

В категориях с высокой стоимостью просмотра значительную роль играет личный бренд автора, тогда как развлекательные тематики в среднем сохраняют более доступную стоимость просмотра.