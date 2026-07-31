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31.07.2026 в 14:20

Претендентами на покупку доли в НСПК стали Wildberries, Ozon, МТС и «Яндекс»

Решение будет зависеть от оценки НСПК и условий сделки

Покупкой доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы «Мир», заинтересовались марктеплейсы Wildberries и Ozon, цифровая экосистема МТС и интернет-компания «Яндекс». Окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от оценки НСПК, условий сделки и набора корпоративных прав, которые получат новые акционеры. Об этом сообщает издание «Эксперт».

По словам источников издания, RWB, которой принадлежит Wildberries, рассматривает приобретение доли в НСПК как стратегическую инвестицию, которая позволит укрепить позиции компании на платежном рынке. При этом, если в сделке примет участие ВТБ, с которым у Wildberries заключено партнерство, прямое вхождение маркетплейса в капитал НПСК может стать излишним.

Подробности частичной приватизации НСПК, которая принадлежит Центробанку России, появились в начале июля. ЦБ сохранит контролирующую долю в компании (не менее 50% плюс одна акция). Участникам рынка предложат миноритарный портфель. У НСПК может появиться около 20 новых акционеров.

Яндекс МТС Ozon Wildberries НСПК
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