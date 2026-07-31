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31.07.2026 в 12:05

Выручка Apple превзошла ожидания рынка

Показатель превысил $109 млрд

Apple отчиталась о росте выручки во втором квартале 2026 года, превысив прогнозы аналитиков Уолл-стрит. Выручка компании составила $109,4 млрд против ожидаемых $108,65 млрд, а прибыль достигла $2,02 на акцию.

Основным источником доходов остаются продажи ключевых продуктов Apple, включая iPhone и компьютеры Mac. Продажи iPhone выросли на 22% год к году, а Mac — на 29%. При этом направление сервисов продолжает развиваться, хотя его выручка оказалась ниже ожиданий рынка.

Финансовые результаты Apple были опубликованы на фоне повышенного внимания инвесторов к расходам технологических компаний на искусственный интеллект. Пока конкуренты активно наращивают инвестиции в ИИ-инфраструктуру, Apple сохраняет позиции одной из наиболее устойчивых компаний технологического сектора.

Одновременно компания сталкивается с новыми вызовами из-за роста спроса на аппаратные компоненты, который связан в том числе с развитием генеративного ИИ. Тим Кук предупредил о серьезных ограничениях в цепочках поставок и росте стоимости компонентов. Apple испытывает дефицит передовых технологий производства памяти, используемых в чипах Apple Silicon для iPhone и Mac, что уже привело к повышению цен на некоторые устройства.

Этот отчет стал последним для Тима Кука в качестве генерального директора Apple после 15 лет руководства. За время его работы рыночная стоимость компании выросла с примерно $350 млрд до нескольких триллионов долларов.

Юлия Топольская
Apple
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