Amazon, Microsoft, Google и Meta* вложили в ИИ $1,1 трлн

Капиталовложения четырех крупнейших технологических компаний — Amazon, Microsoft, Google и Meta (*признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) — в развитие искусственного интеллекта (ИИ) с начала ИИ-бума в 2023 году достигли $1,1 трлн. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на финансовую отчетность компаний.

По подсчетам издания, столь масштабные инвестиции отражают не только амбиции корпораций в сфере ИИ, но и их переход от сравнительно низких капитальных затрат к активному финансированию физической инфраструктуры. Основными направлениями вложений стали строительство дата-центров, закупка передовых чипов и обеспечение их энергоснабжения.

Аналитик инвестиционного банка RBC Capital Риши Джалурия отметил, что рост капитальных расходов продолжается. При этом, по его словам, инвесторы ожидают от компаний соблюдения баланса между инвестициями в искусственный интеллект и сохранением факторов, обеспечивших их прежний успех.

По данным Financial Times, совокупные капитальные расходы Amazon, Microsoft, Google и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) в 2026 году могут достичь $745 млрд. Значительная часть этих средств будет направлена на дальнейшее расширение инфраструктуры для развития и масштабирования ИИ-технологий.

Ранее топ-менеджеры и сотрудники компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, подписали петицию, призывающую замедлить развитие нейросетей. В ней говорится о риске того, что развитие ИИ-технологий будет происходить настолько стремительно, что люди утратят способность понимать создаваемые системы или контролировать их.